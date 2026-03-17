Аналитики отмечают, что дроны всё чаще ведут боевые действия против других дронов.

В войне России против Украины ускорилось использование роботов, как беспилотных летательных аппаратов, так и наземных беспилотных комплексов. И теперь эти системы все чаще вступают в прямое столкновение друг с другом, говорится в статье Forbes.

Беспилотные комплексы используются в серых зонах. В первую очередь, для доставки запасов воды, еды, боеприпасов и аккумуляторов на наблюдательные позиции. В частности, Россия отправляет БПЛА "Курьер" в зоны поражения для пополнения запасов, но эти системы могут выполнять дополнительные функции. Как пишет автор, многие российские платформы являются модульными, что позволяет им выполнять ряд миссий. "Помимо пополнения запасов, российские БПЛА начали брать на себя более прямые боевые задачи, включая борьбу с украинскими БПЛА. Украина аналогичным образом начала использовать собственные БПЛА в боевых ролях в зонах поражения. Между тем обе стороны адаптировали свои БПЛА и тактику для более эффективной борьбы с роботизированными системами противника", – говорится в статье.

Отмечается, что для поддержки операций против роботов обе стороны применили тактику использования БПЛА в качестве придорожных бомб. БПЛА летят к общим маршрутам снабжения, приземляются и ждут появления вражеской системы. Когда появляется цель – часто это БПЛА, доставляющий припасы, – такой дрон взлетает и врезается в нее, взрываясь. Обе стороны работают над противодействием этой тактике, развертывая БПЛА, предназначенные для охоты на вражеские системы, скрывающиеся вдоль дорог и путей снабжения. "Они модернизируют эти системы, оснащая их более совершенными датчиками и вооружением, ускоряя цикл адаптации и контр-адаптации в роботизированной войне", – добавило издание.

Дистанционное минирование

Роботы также выполняют боевые вспомогательные роли, особенно в области минирования и разминирования. Россия имеет преимущество в противопехотных минах, располагая их большим количеством. Украина, которая ранее присоединилась к Оттавскому договору и ликвидировала свои запасы, была вынуждена быстро разрабатывать и производить новые мины.

Поскольку солдаты не могут перемещаться в зоны поражения для установки мин, их необходимо доставлять дистанционно. Многие существующие российские системы могут развертывать мины дистанционно с помощью артиллерии. Но это создает серьезные конструктивные ограничения, поскольку мины должны выдерживать как высокое начальное ускорение во время выстрела, так и удар при падении на землю. А многие новые противопехотные мины Украины разработаны для развертывания с помощью БПЛА: "Эти мины изготавливаются из перепрофилированных боеприпасов, обычных детонаторов и корпусов, напечатанных на 3D-принтере, с относительно простыми конструкциями. БПЛА тяжелых бомбардировщиков могут затем переносить большое количество этих мин в зоны поражения и развертывать их вдоль путей, которые могут использовать российские войска, размещая их точно для достижения желаемого эффекта".

Поскольку эти мины мешают атакам в зонах поражения, российские войска должны найти способы их обезвреживания перед штурмом. Российские войска пытаются применить новую стратегию с использованием беспилотника Courier. Эта универсальная система имеет каток, закрепленный спереди, что позволяет ей двигаться вдоль путей подхода и либо отталкивать мины от дороги, либо взрывать их. Специализированный Courier также оснащен пластиковым чехлом для защиты от осколков мин и атак украинских БПЛА.

Что будет дальше: больше роботов, больше автономии

БПЛА, вероятно, будут модифицированы для непосредственной боевой роли в качестве штурмовых элементов. Их также можно будет использовать для дистанционного строительства защищенных сооружений для наступающих войск, что позволит создавать новые позиции, а не полагаться исключительно на существующее укрытие. Обе стороны также модернизируют свои системы, наделяя их возможностями, адаптированными для операций против БПЛА.

Еще одной важной тенденцией станет увеличение автономности этих роботизированных систем. В настоящее время большинство БПЛА управляются дистанционно, но достижения в области бортовых датчиков, компьютерного зрения и искусственного интеллекта позволят им работать с меньшим контролем со стороны человека при поиске целей, навигации по полю боя и координации с другими роботами. Большая автономность позволит этим системам патрулировать зоны поражения с меньшим количеством операторов-людей, что эффективно увеличит охват роботизированных патрулей и расширит зоны поражения. "Это может еще больше усугубить тупиковую ситуацию, затруднив для обеих сторон маневрирование силами на открытой местности", – добавил автор.

Он считает, что поскольку роботы берут на себя все больше опасных задач в зонах поражения, противостояние между российскими и украинскими силами все больше превращается в борьбу между противоборствующими роботизированными системами.

Модернизация украинских дронов

Напомним, что оружейная компания Ratel Robotics модифицировала одну из моделей своих наземных роботов для переноски и запуска волоконно-оптических дронов. Теперь украинские военные могут запускать дроны ближе к фронту, а пилоты могут находиться на расстоянии нескольких километров.

Кроме того, в Украине начал работать боевой модуль "Хищник" с искусственным интеллектом, который способен сбить более 100 дронов без перезарядки и, вероятно, может быть применен для борьбы с "Шахедами". Его разработала компания UGV Robotics.

