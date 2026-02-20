Украинский наземный робот может запускать FPV-дроны у линии фронта: BI узнал подробности

Запуск дронов с наземной платформы позволит пилотам оставаться в более безопасных местах.

Украинская оружейная компания Ratel Robotics модифицировала одну из моделей своих наземных роботов для переноса и запуска волоконно-оптических дронов. Теперь, как пишет Business Insider, украинские военные могут запускать дроны ближе к фронту, а пилоты могут находиться на расстоянии нескольких километров.

Модель НРК Ratel H оснащена пусковой установкой в защищенном боксе. В точке старта она открывается и выпускает небольшой дрон, подключенный к оптоволоконному кабелю. Беспилотное наземное транспортное средство функционирует как мобильная точка запуска.

Генеральный директор компании Тарас Остапчук рассказал Business Insider, что "наземный робот становится чем-то вроде базовой станции" для четырех дронов, которые он может перевозить. "Эти базы обычно являются точками запуска, управляемыми человеком, где пилотам нужно быть ближе к опасности, чтобы поднять дрон в воздух", – говорится в статье.

Остапчук также сказал, что наземный робот может высадить операторов в безопасном месте, а затем продолжить движение в направлении фронта для запуска дронов. Операторы, которые дистанционно управляют им и оптоволоконными дронами, могут оставаться "в самом безопасном возможном месте".

Цель состоит в том, чтобы "все было максимально безопасно для всех людей, выполняющих эту миссию", - сказал генеральный директор.

Что известно о Ratel H

По данным компании, Ratel H создавался как многофункциональный робот для логистики и эвакуации раненых. Он весит 1,1 тонны и способен перевозить до 400 килограммов полезной нагрузки днем и ночью, поскольку имеет камеры ночного видения.

Комплекс имеет запас хода до 60 километров и может применяться в радиусе более 50 километров от точки управления. Скорость движения робота составляет 8 километров в час.

Война дронов

Напомним, что по данным СМИ, в Украине растет количество наземных роботов, которые могут эвакуировать раненых, обстреливать российские позиции, устанавливать или снимать мины, перевозить грузы, собирать разведданные и т.д. Эксперты отмечают, что Украина быстро экспериментирует в этом секторе боевых технологий.

