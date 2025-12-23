Этот боевой модуль может устанавливаться на безэкипажные катера, вертолеты, наземные роботизированные комплексы и пикапы.

В Украине уже работает новая универсальная "дронобойка" с искусственным интеллектом, которая способна сбить более 100 дронов без перезарядки и, вероятно, может быть применен для сбивания "Шахедов".

Как отмечает военный портал Defense Express, украинская компания UGV Robotics разработала собственный дистанционно управляемый боевой модуль "Хижак", основное призвание которого - сбивать малые маневренные FPV-дроны на подлете к своей цели.

"Для самого перехвата цели "Хижак" вооружен пулеметом калибра 7,62 мм на выбор ПКТ, M240, FN MAG и имеет дальность стрельбы до 800 метров", - отмечают аналитики.

Искусственный интеллект в нем обнаруживает и сопровождает цели, а также наводит прицел на саму цель. Для точной стрельбы "Хижак" оснащен лазерным дальномером и баллистическим вычислителем, что позволяет попадать даже на расстоянии нескольких сотен метров.

"Боекомплект составляет 700 выстрелов, что действительно много, ведь компания отмечает, что этого хватит на более 100 перехваченных FPV-дронов", - говорится в сообщении.

"Хижак" имеет два режима ведения огня: 1-2 выстрела и 3-4 выстрела. То есть для перехвата цели достаточно примерно лишь 1-3 коротких атак, что говорит о его точности. По мнению аналитиков, в реальных боевых условиях расход патронов, скорее всего, будет больше, а возможное количество перехваченных целей, соответственно, меньше.

На какие платформы устанавливается "Хижак"

Судя по опубликованному видео, этот боевой модуль может устанавливаться на безэкипажные катера, вертолеты, наземные роботизированные комплексы и пикапы. Также декларируется возможность стрельбы в движении.

Аналитики также не исключают, что "Хижак" вероятно предназначен и для поражения, в частности, "Шахедов" и разведывательных беспилотников.

Кроме того, они отмечают, что НРК или БЭК с "Хижаком" может, например, сопровождать другую такую же платформу с другим типом вооружения или грузом во время выполнения миссии.

Дополнительные особенности

Кроме лазерного дальномера, боевой модуль оборудован двумя тепловизионными камерами. Первая имеет угол обзора в 48 градусов и предназначена для обнаружения целей. Вторая имеет угол обзора в 15 градусов - это камера для прицеливания.

"Судя по всему, камера - это единственное средство для обнаружения целей. Но 48 градусов - это очень узкий угол, из-за чего боевой модуль имеет очень большую слепую зону, где он просто не будет видеть цель, и как следствие - не сможет ее перехватить", - отметили в Defense Express и добавили, что крутить боевой модуль - едва ли не единственный вариант, хотя далеко не самый удобный и эффективный.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что компании-производители не успевают делать столько дронов-перехватчиков, как необходимо для нужд сил противовоздушной обороны для сбивания "Шахедов".

По его словам, это направление наращивается и характеристики улучшаются. Впрочем, вопрос не только в деньгах, - есть технические вопросы, поэтому "производители не успевают делать столько, сколько нам сейчас нужно".

