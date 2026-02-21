Небо под прицелом: как антидроновые группы ВСУ спасают жизни на дорогах Донецкой области

Интенсивность налетов российских ударных беспилотников возросла в разы.

Россияне массово применяют на фронте ударные дроны. В противовес этому украинские защитники создали мобильные огневые антидроновые группы. В их состав входят бойцы, которые работают вдоль фронтовых дорог или в населенных пунктах. Их задача - уничтожение российских FPV и ударных БпЛА. Об этом пишет "Радио Свобода".

"Так называемая "килзона" сейчас может достигать нескольких десятков километров в тыл от линии боевого столкновения. Для украинских военных это усложняет логистику - доставку людей и боеприпасов на позиции. Удары по дорогам происходят регулярно, а антидроновые туннели из сеток не решают проблему полностью", - отмечается в материале.

Поэтому журналисты издания провели день вместе с мобильной огневой группой 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ на дороге под Константиновкой, чтобы рассказать обо всех вызовах от агрессивных действий РФ.

"Мы занимаемся прикрытием всех подразделений, всех авто, НРК и тому подобное, которые направляются в район на "ноль" обеспечить ребят провизией, БК, и сама ротация ребят. Наша задача - прикрывать от FPV и ударных дронов. Наши направления - это Константиновка и Часов Яр. Все возможные пути, которые в настоящее время актуальны, по которым можно доехать до позиций", - отметил командир зенитно-ракетной батареи 24-й отдельной механизированной бригады Сергей.

Он добавил, что интенсивность налетов российских ударных беспилотников возросла в разы.

"Примерно где-то до 70-80 налетов в день, в светлое время суток. Как минимум 20-30 целей в день мы сбиваем. И это только наши группы. Это все - и "Талмасы", и "Молнии", и ударные FPV-дроны", - рассказал военный.

Также журналисты показали стену на командном пункте, на которой висят дроны, которые удалось сбить.

"Это ударные дроны, которые мы уничтожаем, прикрывая логистические пути. Так сказать, трофеи. Маленькая часть из них, потому что здесь самые памятные. Это те, которые либо чуть не прилетели к тебе, либо над кем-то из наших сбили", - сказал Сергей.

Чтобы было проще следить за большими участками фронтовых дорог, защитники разбили их на сектора. Поэтому каждая огневая группа имеет свой сектор, где она работает.

"По дронам работаем из гладкоствольных ружей, 12-й калибр. Это ружья Hatsan и Safari. Нам их выдают для работы. Но они для очень близких расстояний - 50, 100 метров. А на таких скоростях, как летит дрон, очень трудно из ружья попасть. Если идет оптоволокно, оно медленное, его из ружья реально сбить. А так преимущественно работаем с АК. Пристрелялись уже ребята, есть результат", - добавил командир.

По словам журналистов, патруль отправился по трассе, которая ведет в Константиновку, а туннель из сетки над дорогой уже очень поврежден.

"Сетки уже нет, там она висит. Если летит дрон, вам нужно быстро найти укрытие. То есть, человек идет, проходит и смотрит, где ближайшее укрытие, чтобы если что, то спрятаться сразу", - рассказали воины из огневой группы.

В то же время опасность от дронов на дороге не только для транспорта, ведь это опасно и для патрулей. Таким образом оператор БПЛА может видеть людей и направлять дрон в их сторону.

"Недавно он летел, шел транзитом. Мы начали по нему стрелять, он немного подкорректировал курс и направился на нас. И мы его в упор расстреляли здесь с 30 метров", - сказал военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.

Несмотря на риски, здесь также можно встретить и гражданских.

В "Радио Свобода" добавляют, что на окраине Константиновки интенсивность вражеских ударных БпЛА увеличивается. Под постоянной атакой в этом направлении также дорога, ведущая в город, а также частный сектор.

"Уже даже в последнее время за машинами ребята снимают FPV. Вот едет машина, летит на всех парах, а вслед за ней летит FPV, и в это время мы уже ее снимаем. Ребята на обратном пути только благодарят", - подчеркнул командир батареи.

Ранее военный эксперт Сергей Кузан рассказал, что Силы обороны имеют солидные успехи на фронте. По его словам, ситуация в Запорожской области больше не складывается в пользу Москвы.

"За это время, буквально 10 дней - 10 км вглубь продвижения. По своей глубине сегодняшние наши продвижения, можно по-разному говорить, контрнаступательные, контратакующие, стабилизационные меры, ударно-поисковые, как угодно, абсолютно безразлично, но, наши достижения - мы деоккупируем и берем под контроль территорию на глубину до 10 км. То есть по глубине это равно всей нашей наступательной кампании 2023 года, понимаете?" - сказал Кузан.

В то же время командир полка 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов предупредил, что весной ситуация на фронте изменится. Он отметил, что ситуация на фронте ухудшится, поэтому нужно готовиться к более активным боям.

"Я бы предлагал всем готовиться к более ожесточенным боевым действиям, потому что противник за последний год очень хорошо отработал связь слажения "малые пехотные группы" и "подразделения БПЛА", чего, к сожалению, нет у нас в ВСУ", - добавил "Перун".

