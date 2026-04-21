Эти 2% их мозолят: Дикий объяснил заявления России о 'полном' захвате Луганской области

За четыре года Москве так и не удалось достичь этого результата.

Заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы полном захвате Луганской области могут быть рассчитаны только на одного человека.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Евгений Дикий – ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар". "Вижу в этом только одно рациональное объяснение: что все это рассчитано лишь на одного человека, который не пользуется интернетом. В России есть 5% людей, которые не пользуются интернетом. И в эти 5% входит их диктатор Путин. Он получает информацию только либо устно в докладах, либо письменно на столе. И в этот круг входит очень мало людей", – пояснил Дикий.

Он также добавил, что Путин может даже не до конца осознавать реальность, а потому и не помнит, что ему ранее уже неоднократно докладывали о захвате Луганской области.

В то же время эксперт отметил, что РФ уже давно захватила почти всю территорию Луганщины. "Они взяли 98% еще в 2022 году. А эти 2% они не могут взять уже четыре года. Так сложилось, что эти 2% расположены именно так географически. На их месте я бы уже давно просто не поднимал этот вопрос, который на самом деле является чисто формальным. Но эти 2% их мучают. Это скорее из серии того, что хотя бы это они должны получить в этой войне", – добавил Дикий.

Эксперт отметил, что такие заявления уже воспринимаются критически не только в российском обществе, но и даже среди российских блогеров, поддерживающих войну против Украины.

"Российские военные корреспонденты уже не просто смеются, они уже плюются. Вообще в последнее время мне стало очень приятно читать. У них там такие настроения, которые меня радуют. Они реально начинают понимать, что проигрывают эту войну, и начинают прямо обвинять в этом руководство страны… Вот они реально прямо говорят, что их страну просто разносят, и они не способны ничего с этим сделать", – отметил Дикий.

Что этому предшествовало

Ранее глава Генштаба РФ Валерий Герасимов в очередной раз заявил о том, что российские войска якобы уже захватили всю территорию Луганской области. С начала полномасштабной войны это уже пятое подобное заявление от российских представителей.

Отметим, что в РФ с начала полномасштабной войны преувеличивают свои успехи на фронте. Аналитики из Института изучения войны в марте отмечали, что такие заявления со стороны РФ нацелены как на внутреннюю аудиторию, так и на международное сообщество для создания образа о якобы неизбежности победы РФ. Российские военные корреспонденты активно критикуют командование РФ за подобные заявления. В частности, в октябре прошлого года большую волну возмущения вызвали заявления Герасимова о том, что РФ якобы взяла в окружение крупные силы украинских военных в районе Покровска и Мирнограда.

