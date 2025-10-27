Даже российские пропагандисты, привыкшие сильно привирать о ситуации на фронте, не смогли проглотить на столько очевидную чушь.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов дезинформирует Владимира Путина о реальной ситуации на фронте. Доклад российского главкома оказался настолько далеким от правды, что возмутились даже военные Z-блогеры.

Особое недовольство пропагандистов вызвало утверждение, что армия РФ якобы взяла в окружение 31 украинский батальон (до 5500 бойцов ВСУ) в покровско-мирноградской агломерации и еще почти столько же в Купянске.

"Конечно же, на текущий момент никаких окружений … просто нет. Имеющийся коридор между группировками ВС РФ на западе и севере Покровска составляет несколько километров", – пишет крупный Z-канал "Военный осведомитель".

Видео дня

Авторы канала отмечают, что никакой многотысячной группировки ВСУ внутри Покровско-Мирноградского "кармана" тоже нет, поскольку сейчас война ведется малыми группами пехоты – как в наступлении, так и в обороне. Те же войска, что остаются в "кармане", удается более-менее снабжать тяжелыми дронами. То же самое канал пишет и про Купянск.

С этими утверждениями соглашаются Z-каналы "Репортер Филатов", "Свидетели Байрактара", "Романов Лайт" и другие.

"Интересно, а если сказать, что Герасимов врет про окружение Покровска и Мирнограда, будет ли это считаться дискредитацией ВС РФ? Или слова Герасимова являются дискредитацией ВС РФ?" – вопрошает канал "Курсы тактической медицины".

С какой целью Герасимов озвучивает очевидно лживые данные о ситуации на фронте, Z-каналы лишь предполагают.

"Возможно, Герасимов со своими бравурными докладами "в кредит" просто очередной раз бежит впереди паровоза, ожидая, что реальная ситуация на земле вскоре догонит его отчеты", – пишет "Военный осведомитель", добавляя, что возможно, это наоборот игра на внешнюю публику – на Трампа.

Путину доложили об окружении 10 тысяч солдат ВСУ

Как писал УНИАН, накануне Владимир Путин встречался с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, который сделал полностью лживый доклад о ситуации на фронте. Американский Институт изучения войны констатировал, что большая часть заявлений Герасимова в этом докладе является либо искажением фактов и манипуляцией, либо прямой ложью.

Однако российский спецпосланник Кирилл Дмитриев, находящийся сейчас в Вашингтоне, оперативно побежал в Белый дом рассказывать о критическом положении ВСУ на фронте, ссылаясь как раз на этот доклад Герасимова.

Вас также могут заинтересовать новости: