Герасимов преувеличивает успехи армии РФ на фронте: в ISW назвали причину

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов регулярно преувеличивает масштабы успехов российской армии на фронте в Украине, пытаясь представить ограниченные тактические продвижения как значительные победы, уверены аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты считают, что российское военное руководство часто подает незначительные продвижения в отдельных населённых пунктах как существенные прорывы. Это позволяет Кремлю создавать для внутреннего потребителя картинку успешного продвижения и демонстрировать международному сообществу месседж о якобы неизбежности победы РФ, говорится в публикации.

По данным аналитиков, подобные заявления могут быть частью информационной кампании Москвы, которая используется с целью давления на Украину и ее западных союзников. Таким образом Кремль намеревается убедить их согласиться на условия России в переговорном процессе, особенно в тех аспектах, которых не может добиться на поле боя.

В ISW также отмечают, что заявления командования российской армии часто расходятся с реальной ситуацией на поле боя. Например, в ряде случаев российская сторона сообщала о захвате населённых пунктов или значительных территорий, хотя фактические данные показывали гораздо более скромные успехи.

В ежедневных обзорах войны аналитики указывают, что российское руководство продолжает регулярно "преувеличивать тактические детали и масштабы продвижения" армии РФ на фронте.

Весеннее наступление

Ранее военный эксперт Иван Тимочко пояснил, что происходит на Запорожском направлении и опроверг слухи о контрнаступлении ВСУ. На самом деле там проводится определенная секретная спецоперация украинских военных.

Эксперт Дмитрий Жмайло рассказал, как блокировка Starlink повлияет на весеннее наступление РФ и какими аналогами пользуются российские оккупанты. Однако мощность и качество российских аналогов, которые они пытаются использовать, гораздо хуже и не справляются со своими задачами.

Также председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что желание Путина полностью оккупировать Донецкую область закончатся "взятием трех домов". Его заявления о весеннем контрнаступлении закончатся так же, как и предыдущие - незначительным продвижением.

