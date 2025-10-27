По его словам, это крылатая ракета дозвуковая, которая по своей форме подобна ракете Х-101, или Калибр.

Ранее Москва заявила об успешном испытании новой ядерной ракеты "Буревестник". По словам главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, ракета преодолела расстояние в 14 тысяч километров, находясь в воздухе около 15 часов. В США уже отреагировали на эту информацию. Президент Дональд Трамп отметил, что у берегов РФ стоит "лучшая в мире" атомная подводная лодка и посоветовал Путину завершить войну в Украине.

Что стоит за новой разработкой России, насколько опасен "Буревестник" и может ли РФ в ближайшее время заявить о разработке других ракет - об этом все УНИАН спросил у Андрея Рыженко, капитана 1-го ранга в запасе, бывшего заместителя начальника штаба ВМС ВСУ.

В России заявили об успешных испытаниях ракеты "Буревестник". Что сейчас о ней известно?

Это крылатая ракета дозвуковая, которая по своей форме подобна ракете Х-101, или Калибр. То есть классическая крылатая ракета. Она якобы должна лететь на высоте небольшой, 50-100 метров, но на очень большое расстояние.

Как говорят пропагандисты, это неограниченная дальность полета. Планируется, что она должна нести ядерный боезаряд. Особенностью является то, что у нее хоть и классический турбореактивный двигатель, но там есть ядерный реактор, который обеспечивает нагрев воздуха. То есть если в нормальном, обычном турбореактивном двигателе нагрев воздуха осуществляется благодаря сгоранию топлива, здесь нагрев осуществляется благодаря работе такого небольшого атомного реактора, который обеспечивает нагрев и работу газовой турбины. И благодаря этому достигается неограниченный оплит.

Вы сказали, что это классическая крылатая ракета. То есть сбивать ее можно сравнительно просто?

Да. ВСУ сбивают около 80% крылатых ракет, которые запускает РФ. Речь идет о Х-101 и "Калибре". То есть ракеты, подобные этой. Кстати профиль их полета также подобный. Путин говорил, что эта ракета обходит контур ПВО. Она может что-то и обходит, но летит на очень значительное расстояние. И на небольшой высоте. И, что также важно, она дозвуковая. Поэтому против нее может быть применен фактически весь спектр оружия противовоздушной обороны. Начиная с пулеметов, заканчивая зенитно-ракетными системами.

И что также важно - она якобы пролетела 14 тысяч километров якобы за 15 часов. Фактически, она является межконтинентальной. И по логике, она должна лететь из Евразийского континента в Американский. Над океаном будет лететь около 7-8 часов. И за это время ее можно будет сбить десятки раз. Наши пилоты F-16 и Mirage это уже неоднократно показали. Есть пилоты, которые за один вылет сбивают до 4 таких ракет из имеющегося у нас оружия. Поэтому бороться против таких ракет - не особая проблема.

Здесь важно и то, что эта ракета по дальности похожа на баллистическую. Но баллистическая летит по соответствующей траектории, в космос фактически и потом падает. А скорость ее в 5-15 раз больше, чем у "Буревестника", поэтому ее сложно сбить.

Ракеты для сбития такой баллистики есть, но они очень дорогие. Один снаряд к Patriot стоит около 50 миллионов. Тогда как для сбивания дозвуковой ракеты, как "Буревестник", достаточно значительно более простых средств. Это могут быть артиллерийские выстрелы за сотни долларов, ПЗРК за десятки тысяч долларов, ЗРК за сотни - максимум миллион долларов.

Единственное, что отличает ее от других крылатых ракет - это то, что произойдет с реактором в случае сбития ракеты. Ведь тогда ракета будет уничтожена и сам реактор может также быть поврежден. Тогда тот участок местности может иметь загрязнение радиоактивными элементами. Но я бы не стал сравнивать это с Чернобылем, как об этом заявляют. Заражение будет значительно меньше. Впрочем, если эту ракету сбивать над океаном - можно уменьшить вред.

Мы видели ответ Трампа на заявления РФ относительно "Буревестника". Он в частности напомнил России, что у ее границ расположена подводная лодка США. Действительно ли это серьезный ответ Москве именно с военной точки зрения?

Это скорее был политический ответ. У США действительно есть подводные лодки, которые находятся в районах боевого дежурства в пределах досягаемости территории Российской Федерации. И то оружие, которое имеют Штаты, конечно, достигает территории Российской Федерации. Также важно, что поразить его гораздо-много сложнее для россиян. Поскольку на этих подводных лодках находятся классические баллистические ракеты.

Хотя там есть и обычные крылатые ракеты, такие как Tomahawk. У этой ракеты хоть и нет ядерного реактора, но у нее также достаточно достаточная дальность стрельбы, которая позволяет им долететь до территории Российской Федерации.

И в отличие от российской ракеты, это не какая-то фантазия, а реально проверенное оружие. Сейчас известно о практически трех тысячах случаев боевого применения ракеты Tomahawk. А в России речь идет о каком-то экспериментальном образце, который только научился сейчас летать. Поскольку мы помним, чем закончилось предыдущее тестирование этой ракеты несколько лет назад. Она тогда взорвалась на полигоне под Архангельском и убила нескольких своих разработчиков

Поэтому я думаю, что в этом ответе Трампа было сказано, что не вам нас пугать. Потому что то, что есть у нас, это реальное и оно имеет гораздо более весомый военный потенциал, чем то, что фактически в виртуальном режиме делается в России.

За время полномасштабной войны РФ уже не впервые заявляет об окончании работы вокруг своих ракет, способных нести ядерные боеголовки. Ранее была история с "Орешником", работа над которым также началась задолго до войны РФ и Украины, с "Буревестником" история похожая. Есть ли у РФ еще какие-то разработки, которые она может получить в ближайшие годы?

Фактически все новые ракеты россиян, которые у них появились в последние десять лет - это завершение работы, которая началась еще в Советском союзе. Возьмем к примеру "Калибр". В 70-е годы, в США появился Tomahawk и "Гарпун", тогда в Советском Союзе было принято решение сделать такие же ракеты. И концепт очень отличался - СССР строили огромные ракеты на много тонн. Тогда как Tomahawk был весом в полторы тонны, а "Гарпун" даже меньше тонны. РФ тогда создала ракету "Гранат", которую впоследствии заменили на "Калибр". Такая же история с "Кинжалами".

И здесь важно, что и "Калибры" и "Кинжалы" и так же Х-101, Х-555, "Искандер", "Оникс" - во всех этих ракетах авионика строится на основе составляющих чипов иностранного производства, в первую очередь западных.

То есть если в Советском союзе ракеты полностью производились из составляющих внутри страны, то сейчас Россия продает нефть, газ и на эти стоит покупает составляющие для якобы своих ракет. Самостоятельно они их производить не могут. И поэтому я думаю, что ужесточение санкционной политики может действительно привести к тому, что они потеряют возможность покупать составные части авионики. Они могут попытаться сделать "импортозамещение", но, как видим - им это не очень удается.

Поэтому может ли РФ сделать еще новые ракеты - да, может. Но вопрос в том, сколько их реально будет и будут ли вообще. "Орешник" они один сделали, запустили и на этом все. "Кинжалы" они производят по 50 единиц в год. Сколько они смогут изготовить этих "Буревестников" - это вопрос открытый. Главная угроза этой ракеты - это ядерная боеголовка. Но они могут установить ее почти на любую ракету, которая есть у них на вооружении. Но понадобится им эта ракета в совсем другой войне, в которой Москву никто не поддержит.