Последствия этого более масштабные, чем просто подтопление позиций россиян, считает Тимочко.

Из-за ударов Сил обороны по российской дамбе под Белгородом, значительное количество оккупантов будет вынуждено полностью переформатировать всю свою логистику и расположение на позициях. Об этом в эфире "24 Канала" сказал Иван Тимочко - военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

"Это существенно повлияет на их мобильность, с учетом географии, местности, сколько будет подтоплено российских позиций, в каком они сейчас состоянии находятся. Мы не знаем конечной цели пролома этих дамб. В теории можем предполагать, что это ослабление наступления противника на северном направлении Украины. Но это повлияет и на многие другие факторы, которые будут сопутствующие, а возможно и даже более вредные, чем просто подтопление российской армии", - сказал Тимочко.

Он добавил, что этот удар может нарушить взаимодействие российских войск с командными пунктами, а также центрами принятия решений.

"Сам факт, что они не смогли выстроить систему прикрытия такой дамбы - это о многом говорит. И понятно, что эта территория, которая будет подтоплена, с учетом сезона, высыхания до следующего года не будет. То есть эта территория российскими войсками использоваться будет минимально. А это значит, что хотя бы на этом направлении часть сил противника будет ослаблена и не будет возможности им проводить серьезные наступательные действия", - добавил Тимочко.

Удары по дамбе под Белгородом: что известно

Ранее повреждение дамбы под Белгородом подтвердил командующий этого рода войск Роберт "Мадьяр" Бровди. Он сообщил, что после украинского удара уровень воды в водохранилище упал на 100 см и тенденция продолжается.

Также в сети появились спутниковые снимки, на которых видны последствия удара по дамбе. На них видно, что значительные участки ниже по течению реки Северский Донец уже подтоплены. Вода продолжает вытекать, и постепенно зона подтопления расширяется.

