Разлив воды из Белгородского водохранилища ниже по течению Северского Донца уже можно увидеть из космоса.

Первые спутниковые снимки дамбы Белгородского водохранилища в Российской Федерации после украинских ударов продемонстрировали серьезные последствия и затопление значительных территорий уже в первые сутки после повреждения шлюзов.

Снимки, которые выложил Украинский OSINT-канал Ехilenova_plus, показали масштаб затопления территорий ниже водохранилища. Можно увидеть, что значительные участки ниже по течению реки Северский Донец уже подтоплены. Вода продолжает вытекать, и постепенно зона подтопления расширяется.

Удар по дамбе - что известно

Напомним, что Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища утром 26 октября. После нескольких ударов шлюзы плотины получили критические повреждения и вода начала неконтролируемо вытекать. По оценкам, водохранилище за день обмелело на 1 метр.

Видео дня

Видео, на которых можно увидеть поврежденные шлюзы и неконтролируемый сброс воды, выкладывали в сеть, вероятно, сотрудники сооружения.

Как говорят военные аналитики, затопление территорий в результате сброса воды почувствуют российские оккупанты в районе Волчанска Харьковской области. Часть их позиций уже затоплена, также будет нарушена логистика оккупантов.

