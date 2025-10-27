Сейчас удалось выполнить программу минимум - наступление РФ возле Волчанска сорвано, но еще есть программа минимум - "водный котел" для оккупантов.

Повреждение плотины Белгородского водохранилища в РФ - это не о мести, это сугубо о войне и связано с обороной в районе Волчанска.

Об этом сказал военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире Радио НВ, комментируя сообщения, что уровень воды в Белгородском водохранилище уже упал на 1 метр, подтоплены территории ниже, в том числе российские позиции.

Он напомнил историю дамб в этой войне, начиная с разрушенной дамбы в Дымере под Киевом. По словам эксперта, подрывом этой дамбы нам фактически удалось спасли столицу, потому что россияне потеряли возможность прорваться со стороны Житомирской трассы.

"Если бы тогда не разлив реки Ирпень нам пришлось бы вести бои на улицах столицы. Это была бы совершенно другая история", - подчеркнул Дикий.

Затем, отметил он, оккупанты масштабировали этот опыт ужасным преступлением с поддержкой Каховской плотины.

"С военной точки зрения именно этот подрыв Каховской плотины полностью переломил ход кампании 2023 года. Фактически этим подрывом плотины они сорвали полностью наше контрнаступление, которое много месяцев готовилось. И дальше вся эта война пошла совершенно по другому сценарию", - прокомментировал эксперт.

Сейчас, как отметил Дикий, снова история с подрывом - маленький масштаб, сопоставимый с димерским. "Но это опять же сугубо о войне, ни о какой мести (за Каховское водохранилище - УНИАН). Это о том, что у нас просела оборона в Волчанске. Это о том, что россияне начали развивать там наступление. Да, маленькое, локальное, но сам факт. И нам надо было - программа минимум - это наступление сорвать. И это уже точно удалось", - заявил Дикий.

По его словам, подъем уровня воды от разлива водохранилища достаточен для того, чтобы очень усложнить логистику оккупантам.

"О продолжении наступления сейчас речь не идет. А теперь вопрос, удастся ли плотину так добить, чтобы полностью водной преградой отрезать тех, которые успели уже в Волчанск пройти. Фактически сделать "водный котел", чтобы им пришлось или эту водную преграду непонятно как "обратно форсировать", или сдаваться. Удастся ли программа максимум увидим. Ну, программа минимум - удалось остановить их там", - отметил Дикий.

Удар по плотине водохранилища под Белгородом

Как писал УНИАН, вчера появилась новость об ударе по плотине водохранилища под российским Белгородом. Отмечалось, что в результате этого начался неконтролируемый сброс воды, следствием которого стало поднятие воды в реке Северский Донец ниже по течению. Военные аналитики предупредили, что основной эффект этого события почувствуют российские оккупанты в районе Волчанска Харьковской области. Часть их позиций затоплена, еще часть позиций оказалась отрезана от других.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил впоследствии, что по плотине Белгородского водохранилища работали дроны СБС. Он отметил вчера, что после украинского удара уровень воды в водохранилище упал на 100 см и это еще не является окончательным показателем. Но последствия этого уже почувствовали ниже по течению. В блиндажах в районе села Графовка российским военным стало "не уютно", отметил "Мадяр".

