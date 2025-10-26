Удар нанесли пилоты Сил беспилотных систем.

Плотину Белгородского водохранилища повредили дроны Сил беспилотных систем ВСУ. Об этом в своем телеграм сообщил командующий этого рода войск Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, после украинского удара уровень воды в водохранилище упал на 100 см, что не является окончательным. Последствия этого уже ощущаются ниже по течению: в блиндажах в районе села Графовка российским военным стало "не уютно", говорит "Мадяр".

"Визит нанесен Птицами 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем (трансформированный 14 полк СБС). Операция получила название "Дамба, ну ты держись, если что!", но, как видно из российской доразведки, дамба немного попорчена", - написал командующий Сил беспилотных систем.

Видео дня

Также опубликовано видео, на котором видно неконтролируемый сброс воды через поврежденный шлюз водохранилища.

Удар по плотине Белгородского водохранилища

Как писал УНИАН, ранее стало известно об ударе по плотине водохранилища под Белгородом, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Следствием стало поднятие воды в реке Северский Донец ниже по течению.

Как говорят военные аналитики, основной эффект этого события почувствуют российские оккупанты в районе Волчанска Харьковской области. Часть их позиций затоплена, еще часть позиций оказалась отрезана от других.

Вас также могут заинтересовать новости: