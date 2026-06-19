В Беларуси начали угрожать Украине из-за 'удара беспилотником' по автобусу

Также это назвали попыткой вовлечь Беларусь в войну.

В Беларуси продолжают реагировать на информацию об атаке на автобус в Брянской области, который, как заявлялось, вез белорусских детей на отдых в Геленджик. Постпред Беларуси при СНГ Игорь Назарук, выступая на встрече постоянных представителей стран СНГ, назвал это попыткой вовлечь Беларусь в войну.

"Мы в Республике Беларусь будем осуществлять все необходимые меры по защите жизни и обеспечению безопасности своих граждан. И при этом мы оставляем за собой право предпринимать соответствующие действия в отношении украинской стороны", – цитируют Назарука российские государственные СМИ.

Он добавил, что Минск не позволит втянуть Беларусь в военные действия, но пообещал "решительный отпор", для которого "есть и силы, и средства, и возможности".

Видео дня

По его словам, Беларусь оставляет за собой право на "соответствующие действия" в отношении украинской стороны.

Российские заявления об ударе по автобусу с детьми

Напомним, что 17 июня представители РФ обвинили Украину в ударе беспилотником по гражданскому автобусу на трасе в Брянской области, в 45 километрах от границы с Украиной. Судя по заявлениям, в автобусе были дети из Беларуси, которые ехали на отдых в Геленджик.

Всего в автобусе ехали 43 пассажира. Пострадали шесть человек. Погибла женщина – жена тренера Речицкой ДЮСШ-2.

Спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев сказал, что подобные заявления не соответствуют действительности, поскольку с это время Украина не применяла беспилотники на территории Брянской области. По его словам, речь идет об очередной информационной провокации Кремля.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также комментировал удар беспилотника. Он подчеркнул, что Беларусь "не спешит делать какие-либо выводы", но заявил, что беспилотник был "украинского происхождения". Он считает, что "кто-то провоцирует" и пытается втянуть Беларусь в войну.

При этом Служба безопасности Украины перехватила российский документ, в котором отрицается удар украинских дронов по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области РФ. В документе отмечается, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района украинских БПЛА не было.

Вас также могут заинтересовать новости: