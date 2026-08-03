Саудовская Аравия посадила 159 млн деревьев в пустыне: что из этого получилось через 5 лет

Озеленение затрагивает не только пустынные территории. Миллионы деревьев высаживают вдоль автомагистралей, восстанавливают пастбища, парки и зеленые зоны.

Саудовская Аравия, большая часть которой покрыта пустынями, объявила о впечатляющих результатах масштабной экологической программы.

Менее чем за 5 лет стране удалось восстановить более 1 миллиона га деградированных земель и высадить свыше 159 млн деревьев, пишет Tech. Сообщается, что программа началась в 2021 году и к 2024 году площадь восстановленных земель составляла около 250 тыс. га, но уже к началу этого года этот показатель превысил отметку в 1 миллион гектаров.

В ООН оценили, что проект стал одним из самых масштабных примеров восстановления экосистем в засушливом климате. По мнению экспертов, опыт Саудовской Аравии показал, что даже страны с острой нехваткой воды могут успешно бороться с деградацией земель при правильном подходе.

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При этом власти страны не собираются останавливаться на достигнутом. К 2030 году Саудовская Аравия планирует восстановить 2,5 млн га земель, а в долгосрочной перспективе – 40 млн га и высадить 10 млрд деревьев.

Для реализации столь амбициозного проекта страна использует современные технологии сохранения воды. В частности, создаются системы сбора дождевой воды, строятся плотины, а для полива части зеленых насаждений применяются очищенные сточные воды вместо пресной.

Озеленение затрагивает не только пустынные территории. Миллионы деревьев высаживают вдоль автомагистралей, восстанавливают пастбища, а в крупных городах, включая Эр-Рияд, создают новые парки и зеленые зоны.

Отмечается, что экологическая программа является частью более масштабной стратегии. К 2030 году Саудовская Аравия планирует получать 50% электроэнергии из возобновляемых источников, а также значительно расширить площадь охраняемых природных территорий.

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