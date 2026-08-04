В разы дешевле ракет-перехватчиков для Patriot: раскрыты новые детали о ракете FP-7.x

В FP-7.x будут использоваться инфракрасные головки самонаведения.

Ракета-перехватчик FP-7.x Freya от компании Fire Point будет отличаться от ракет PAC-3 для ЗРК Patriot, прежде всего, гораздо более низкой стоимостью. Об этом рассказала генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью TWZ.

"Мы ведём секретную разработку совместно с двумя европейскими и одной украинской компанией, и я не знаю, какой из вариантов окажется самым быстрым. Конечная цель – сделать стоимость всей ракеты-перехватчика ниже 1 миллиона евро. Думаю, с учётом ожидаемого ценового диапазона головных частей, который мы обсуждали с нашими партнёрами, это вполне выполнимо. Возможно, не с первых же версий, но определённо в серийном производстве", - сказала она.

Терех отметила, что в FP-7.x будут использоваться инфракрасные головки самонаведения.

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"Одна сделка является публичной, так что первый вариант – от Diehl Defense, который мы сейчас интегрируем. Второй – я пока не знаю, готовы ли они к публичному раскрытию информации, поэтому мне сначала нужно с ними поговорить", - добавила она.

Гендиректор Fire Point подчеркнула, что пока нельзя сказать точно, когда FP-7.x поступит в производство. По ее словам, сейчас идет глубокая техническая интеграция.

"Мы, конечно, рассчитываем, что это произойдет в ближайшие месяцы, потому что, если не считать искателей, мы находимся на хорошем уровне готовности", - заявила Терех.

Гендиректор Fire Point добавила, что компания уже готова к массовому выпуску ракет-перехватчиков FP-7.x, но есть определенные вызовы:

"То, в каком количестве мы сможем получать головки самонаведения, какой будет их точность и какими окажутся результаты их технической интеграции, - над этим мы сейчас продолжаем работать".

Она добавила, что Fire Point также стремится максимально повысить как точность, так и эффективность энергопотребления, а также наладить массовое производство новой ракеты-перехватчика.

Отличия от ракет-перехватчиков PAC-3

Терех объяснила, что FP-7.x рассчитана на иной уровень применения, в отличие от PAC-3. По ее словам, украинская ракета скорее будет сопоставима с PAC-2.

"Первые перехваты мы планируем осуществлять за счет боевой части (осколочно-фугасного поражения цели). Метод перехвата Hit-to-kill станет следующим этапом развития. Поэтому на первых порах это будет скорее аналог PAC-2, но с возможностью более массового производства и по более низкой цене", - рассказала она.

Терех заявила, что Fire Point собирается производить не менее 2 000 таких ракет-перехватчиков в года. Затем планируется наращивание объемов производства.

В Fire Point создали новый турбореактивный двигатель - что известно

Ранее генеральный директор Fire Point Ирина Терех рассказала, что украинская компания разработала собственный турбореактивный двигатель. Он предназначен для беспилотных летательных аппаратов, но его может получить и крылатая ракета FP-5 "Фламинго".

Терех заявила, что Fire Point уже собирает первые 10 прототипов будущих турбореактивных двигателей с вентиляторным агрегатом собственного производства. По ее словам, новые двигатели будут готовы "как можно скорее".

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