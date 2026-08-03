Мифы о фоторадарах: с какого расстояния камера на самом деле фиксирует скорость

Всегда ли срабатывает вспышка и как устроена зона измерения.

Водители, увидев предупреждающий знак о фотофиксации скорости, обычно сразу сбрасывают газ, надеясь избежать штрафа. Однако современные фоторадары работают по точным алгоритмам, и такая тактика срабатывает далеко не всегда, пишет Ofeminin.

Речь идет об особенностях польских камер, поэтому эти цифры не стоит автоматически переносить на все комплексы, работающие в Украине.

Вокруг работы фоторадаров существует немало мифов – в частности, о том, с какого расстояния камера способна "зафиксировать" превышение скорости. На самом деле устройства фиксируют скорость автомобиля с помощью радиоволн или лазерной технологии, и если система обнаруживает нарушение, автоматически делает фото – одно или серию, в зависимости от настроек.

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Предупредительные знаки устанавливаются заранее, чтобы водитель успел безопасно затормозить.

Как отмечается, расстояние зависит от типа дороги:

в населенных пунктах (до 60 км/ч) знак стоит за 100–200 метров до камеры;

на загородных трассах с более высоким ограничением – за 200–500 метров;

на автомагистралях и скоростных дорогах – за 500–700 метров.

А вот сам радиус действия фоторадара гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд. Камеры устанавливают под углом 20–22 градуса к дороге, и зона измерения различается в зависимости от полосы движения:

крайняя правая полоса – 6–12 метров;

средняя полоса – 15–25 метров;

крайняя левая полоса – 20–35 метров.

Эффективный замер обычно происходит, когда автомобиль находится не далее 60 метров от устройства, хотя чаще всего снимок делается на расстоянии 10–30 метров. Распространенная теория о том, что камеры "видят" автомобили за 200 или даже 300 метров, на практике не подтверждается.

Еще один распространенный миф – убеждение, что каждый снимок обязательно сопровождается вспышкой. На самом деле, как отмечают авторы, лампа срабатывает не всегда: при хорошем освещении снимки могут делать и без неё, и водитель даже не догадается, что попал в объектив.

Большинство стационарных фоторадаров, например в Польше, фотографируют автомобиль спереди – это позволяет зафиксировать и номерной знак, и лицо водителя, что важно, если тот откажется подписывать протокол.

Полезно для водителей

Ранее мы писали, что маленькие дорожные знаки с цифрами, которые устанавливают вдоль трассы, на самом деле выполняют важную функцию – они указывают расстояние до границы ближайшего населённого пункта или ключевого разветвления и повторяются с одинаковым интервалом, например, через каждый километр.

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