Умеров обозначил свои основные задачи на посту главы СВР

Среди приоритетов Умеров назвал развитие международного сотрудничества, реализацию стратегических инициатив президента Украины и укрепление потенциала СЗР.

Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров после того, как в понедельник, 3 августа, указом президента Украины его назначили главой Службы внешней разведки Украины (СВР), рассказал в Facebook, над какими вопросами будет работать на новой должности.

Он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие и заявил, что Служба внешней разведки имеет потенциал стать еще более мощным инструментом защиты национальных интересов государства.

В частности, среди приоритетов Умеров назвал развитие международного сотрудничества, реализацию стратегических инициатив президента Украины и укрепление потенциала СВР.

Видео дня

По словам нового главы СВР, одним из ключевых направлений работы останется дальнейшее развитие международных связей Украины в сфере безопасности и обороны.

"За последние годы нам удалось наладить масштабные международные связи с Соединёнными Штатами, Великобританией, Норвегией, странами Европейского Союза, Ближнего Востока и Персидского залива, Турцией, государствами Южного Кавказа и другими партнерами. Это прочная основа для дальнейшего развития сотрудничества в сфере безопасности, разведки и обороны", – говорится в его сообщении.

Умеров рассказал, что отдельным направлением останется реализация стратегических инициатив Президента Украины – Drone Deal, антибаллистической программы Freya и других международных проектов, направленных на укрепление оборонного потенциала и потенциала в сфере безопасности Украины и наших партнеров.

"Команда Службы внешней разведки Украины заслуживает еще больших возможностей для реализации своего потенциала. Моя задача – усилить ее потенциал, обеспечить необходимые ресурсы и создать все условия для максимально эффективной работы", – подчеркнул он.

Кадровые изменения в стране

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США. Примечательно, что причина увольнения не указывается. Однако на своей странице в Facebook Стефанишина заявила, что подала в отставку по собственному желанию. Она добавила, что это решение "продиктовано личными обстоятельствами, о которых говорилось ранее". По ее словам, основные пункты плана, с которым она приехала в США, были выполнены. 27 августа 2025 года президент Владимир Зеленский назначил Стефанишину на эту должность.

Также мы писали, что Зеленский указом исключил из состава СНБО экс-главу МВД Игоря Клименко, бывшего премьер-министра Юлию Свириденко, бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, бывшего министра экономики Алексея Соболева и бывшего министра обороны Михаила Федорова. Вместо них другим указом он назначил новых лиц: министра внутренних дел Ивана Выговского, главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, премьер-министра Украины Сергея Корецкого, министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко, министра юстиции Дениса Маслова, первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада и исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмару.

Вас также могут заинтересовать новости: