Почему Трамп не спешит с Patriot для Украины: австрийский полковник раскрыл причину

По подсчетам CSIS, с февраля запас ракет Patriot в США сократился с 2300 до 800.

Зеленский просил у Трампа 300 ракет Patriot, чтобы Украина продержалась ближайшие месяцы и зиму – до тех пор, пока страна не начнет производить собственные ракеты для этих систем. Однако Трамп медлит, и, как отметил военный эксперт и полковник Генерального штаба Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер в интервью ntv.de, причина этого кроется не только в дефиците ракет.

Райснер подчеркнул, что ситуация для Украины сейчас крайне тяжелая. Только в ночь на субботу, по информации президента Владимира Зеленского, из 27 выпущенных по Украине баллистических ракет удалось перехватить лишь одну.

Не лучше, по имеющимся данным, сложилась ситуация и с европейскими системами противовоздушной обороны.

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"Можно исходить из того, что для этих систем вообще нет или почти нет ракет", – отметил Райснер, комментируя состояние франко-итальянского комплекса SAMP/T.

По его словам, даже на пятом году полномасштабной войны производство боекомплекта для этой системы так и не было существенно наращено. США, в свою очередь, выпускают 650 ракет Patriot ежегодно и уже заключили контракты, чтобы в течение ближайших лет утроить объемы производства.

По мнению эксперта, значительную часть американского арсенала Вашингтон держит в так называемом "резерве блокировки" – это запасы, которые сознательно не передают союзникам, чтобы иметь возможность отразить несколько ударов в случае нападения на саму Америку или ее ключевых партнеров. По оценке Райснера, речь идет как минимум о трёхзначном количестве ракет, и именно на этот резерв, вероятно, намекал Зеленский.

Так, по подсчётам института CSIS, американский запас ракет Patriot с февраля сократился примерно с 2300 до 800 единиц. Причина – постоянные атаки на американские базы в зоне Персидского залива со стороны Ирана. Несмотря на это, по словам Райснера, технически Вашингтон все еще мог бы выделить часть ракет Киеву.

По мнению эксперта, отказом в поставках Patriot Трамп пытается оказать давление на Зеленского, одновременно подталкивая Кремль к переговорам: США продолжают предоставлять Украине разведывательные и целевые данные для ударов по территории России. Райснер также обратил внимание на то, что во время визита в Вашингтон Зеленскому не разрешили встретиться с Илоном Маском, чтобы обсудить расширение использования спутников Starlink.

"На мой взгляд, президент США хочет подтолкнуть обе воюющие стороны к перемирию", – отметил эксперт, добавив, что Трамп стремится успеть с этим до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.

Шанс на это, по мнению Райснера, действительно есть, поскольку давление усиливается с обеих сторон.

"Россия не сможет выдерживать постоянные атаки Украины в долгосрочной перспективе. Но сначала наступает зима, и она будет для Украины еще тяжелее, чем предыдущая: из-за российских атак на инфраструктуру страны Украина уже сейчас не может производить достаточно электроэнергии для холодного времени года. Именно поэтому украинская сторона уже давно отказалась от всех максималистских требований. О отвоевании территорий речь вообще больше не идет. Зеленский требует лишь прекращения огня, подкрепленного надежными гарантиями безопасности. Однако российский президент Владимир Путин пока не идет даже на это", – резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, Трамп отказался предоставить Украине новые ракеты для Patriot, о которых просил Зеленский. По данным аналитиков, в целом у США сейчас есть лишь 759 самых современных ракет для Patriot.

В то же время, как сообщил конгрессмен Майк Тернер, США до сих пор ведут переговоры с Украиной о передаче ей технологий производства ракет-перехватчиков для системы "Патриот".

Также недавно Министерство обороны США подписало рамочные соглашения с компаниями Lockheed Martin и Northrop Grumman с целью расширения производственных мощностей по созданию компонентов для ракет-перехватчиков PAC-3 для системы Patriot и перехватчиков для систем THAAD. По заявлению Пентагона, рамочное соглашение позволит утроить производство ракет для системы Patriot и в четыре раза увеличить производство ракет для систем THAAD.

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