Украина не готова к быстрому восстановлению в случае атак на энергетику зимой, - эксперт

Украина не готова к быстрому восстановлению энергосистемы в случае серьезных атак россиян на энергетику зимой. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью нардепу Андрею Жупанину.
"Мы вообще не готовы к быстрому восстановлению в случае серьезных атак на энергетику зимой, поскольку партнеры продолжают неторопливо заниматься поставками оборудования - средства были выделены в марте, а в июне только объявили тендеры, реализация которых займет год", - рассказал он.
Харченко отметил, что при таких темпах значительная часть необходимого оборудования не будет поставлена до начала отопительного сезона. Он подчеркнул, что это может осложнить подготовку энергетической системы к возможным массированным атакам.
Румыния начала импортировать электроэнергию из Украины
Напомним, что румынская энергетическая компания Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию у Украины после остановки первого энергоблока АЭС "Чернавода". Закупки осуществляются при поддержке молдавского поставщика электроэнергии Energocom.
Сложная ситуация сложилась в Румынии и во всем регионе из-за критически низкого уровня воды в Дунае вследствие сильной засухи. В Nuclearelectrica отметили, что импортируемая электроэнергия будет использована для покрытия дефицита.