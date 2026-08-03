Украина не готова к быстрому восстановлению в случае атак на энергетику зимой, - эксперт

Харченко отметил, что значительная часть необходимого оборудования, вероятно, не будет поставлена до начала отопительного сезона.

Украина не готова к быстрому восстановлению энергосистемы в случае серьезных атак россиян на энергетику зимой. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью нардепу Андрею Жупанину.

"Мы вообще не готовы к быстрому восстановлению в случае серьезных атак на энергетику зимой, поскольку партнеры продолжают неторопливо заниматься поставками оборудования - средства были выделены в марте, а в июне только объявили тендеры, реализация которых займет год", - рассказал он.

Харченко отметил, что при таких темпах значительная часть необходимого оборудования не будет поставлена до начала отопительного сезона. Он подчеркнул, что это может осложнить подготовку энергетической системы к возможным массированным атакам.

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Румыния начала импортировать электроэнергию из Украины

Напомним, что румынская энергетическая компания Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию у Украины после остановки первого энергоблока АЭС "Чернавода". Закупки осуществляются при поддержке молдавского поставщика электроэнергии Energocom.

Сложная ситуация сложилась в Румынии и во всем регионе из-за критически низкого уровня воды в Дунае вследствие сильной засухи. В Nuclearelectrica отметили, что импортируемая электроэнергия будет использована для покрытия дефицита.

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