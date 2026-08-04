В Fire Point сообщили, сколько ракет могут нести дроны FP-1 и FP-2

Терех рассказала, что в Вооруженных силах Украины имеются огромные запасы этих ракет, которые практически не используются.

FP-1 и FP-2 – это достаточно универсальные платформы, которые могут выполнять множество различных дополнительных задач, и одна из них – это, конечно, перевозка неуправляемых ракет малой дальности, рассказала генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью TMZ.

Терех рассказала, что в Вооруженных силах Украины есть огромные запасы этих ракет, которые почти не используются, и это способ применить их наиболее рационально.

"Это помогает противодействовать мобильным группам перехвата, а когда самолет выпустит ракеты, он может продолжить выполнение первоначальной задачи. Так что это действительно похоже на дополнительную задачу", – добавила она.

Видео дня

На уточняющий вопрос журналиста о том, о каких именно ракетах идет речь, Терех отметила, что это старые советские 57-мм ракеты С-5. Однако это могут быть и любые другие ракеты, поскольку "это не имеет большого значения". Она добавила, что беспилотник может нести восемь таких ракет.

Также Терех рассказала, что, поскольку компания использует довольно крупную платформу, опыт работы с искусственным интеллектом (ИИ) несколько отличается от того, что есть у более мелких дронов типа FPV или разведывательных дронов.

"Мы используем его для визуального сопоставления с картой с целью окончательной корректировки цели. Но я не скажу, что это существенно меняет подход к использованию дронов, поскольку я по-прежнему считаю, что окончательное решение должен принимать человек", – отметила генеральный директор компании.

Также искусственный интеллект активно используется в повседневной работе по разработке программного обеспечения и техническому консультированию, но что касается управления полетом, то окончательное решение все равно принимает человек.

Отмечается, что компания использует как подход "man-in-the-loop" (окончательное решение о поражении принимает оператор, – прим. ред.), так и "man-on-the-loop" (автоматизированная система выполняет основную часть поиска и сопровождения, но оператор может контролировать её действия, прим. ред.):

"Существует несколько вариантов такого рода завершающих операций. В настоящее время мы в основном находимся на этапе сбора более точных данных для инерционных платформ, таких как наша. В то же время это помогает корректировать курс и управлять самолетом в случае длительной потери связи, поскольку система способна распознавать цель и осуществлять окончательное наведение на нее. Но на этом этапе все равно должен быть задействован человек – "human-in-the-loop".

Двигатель для ракеты "Фламинго"

Ранее УНИАН сообщал, что российские аналитики утверждают, что ракеты "Фламинго" начали оснащать новыми двигателями. Предполагается, что речь идет о двигателях британского производства. Как отмечают в Defense Express, ранее "Фламинго" комплектовались украинскими турбореактивными двигателями АИ-25ТЛ. Однако доставка боевой части весом в одну тонну на дальность свыше 3000 км требует применения полноценного турбореактивного двигателя. Для сравнения приводятся данные, что Tomahawk имеет боевую часть массой 450 кг и дальность свыше 1600 км.

Также мы писали, что генеральный директор Fire Point Ирина Терех заявила, что компания разработала собственный турбореактивный двигатель совместно с тем же конструкторским бюро, которое много лет назад разработало двигатель АИ-25. Она отметила, что АИ-25ТЛ был первым двигателем, установленным на крылатую ракету FP-5 "Фламинго". Терех рассказала, что в целом ракета оснащалась пятью различными двигателями. Изначально она проектировалась как гибкая платформа, способная работать с различными типами двигателей, благодаря чему компания может значительно расширить перечень поддерживаемых двигателей.