Будущее уже здесь: чем кремний-углеродные аккумуляторы лучше литий-ионных

Android-бренды все чаще переходят на новую технологию, позволяющую устанавливать батареи емкостью 7000 мАч и более, оставаясь при этом тонкими и легкими.

Кремний-углеродные (Silicon-Carbon) аккумуляторы стремительно становятся новым стандартом в индустрии смартфонов. После Honor, Xiaomi и OPPO эту технологию начал использовать и Samsung – такие батареи получили новые раскладушки Galaxy Z Fold 8 и Z Fold 8 Ultra.

Их главное преимущество – заметно большая емкость (мАч) без увеличения размеров устройства, однако у новинки есть и обратная сторона, говорится в материале Engadget.

Как работают обычные литий-ионные батареи

Практически все современные смартфоны, как и раньше, оснащены литий-ионными аккумуляторами. Они состоят из трех основных элементов: анода, катода и электролита.

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Во время зарядки ионы лития перемещаются к аноду, а при использовании (разрядке) – обратно к катоду. За последние годі производители существенно улучшили состав катода и электролита, однако графитовый анод практически не изменился.

Именно он сегодня считается главным ограничением для дальнейшего роста емкости аккумуляторов, поэтому значение в 5000 мАч в серии Galaxy Ultra не меняется с 2020 года.

Что за кремний углеродная батарея

Несмотря на название, кремний-углеродные батареи по-прежнему относятся к литий-ионным. Отличие заключается лишь в аноде: вместо чистого графита в него добавляют смесь графита и кремния.

Полностью заменить графит кремнием пока невозможно. Во время зарядки кремний увеличивается в объеме на 400%, тогда как графит – лишь на 10%. Из-за этого современные аккумуляторы используют только часть кремния, подбирая оптимальное соотношение материалов.

Именно такую конструкцию сегодня применяют Honor, Xiaomi, OPPO, OnePlus и другие Android-производители.

Главное достоинство кремния – его способность удерживать гораздо больше лития. Если графит способен хранить примерно 330 мАч на грамм, то кремний обладает почти 10-кратным преимуществом по этому показателю. Благодаря этому компании могут установить батарею большей емкости без увеличения толщины корпуса.

Именно поэтому некоторые современные Android-смартфоны уже получают аккумуляторы емкостью 7000–8000 мАч, а порой даже 11 000 мАч, сохраняя привычные размеры. Некоторые модели способны работать до двух дней без подзарядки.

Еще один плюс этой технологии – более быстрая зарядка. Кремний быстрее взаимодействует с ионами лития, поэтому аккумуляторы лучше подходят для сверхбыстрых зарядных устройств.

Кроме того, сам кремний является дешевым и широко распространенным материалом, что делает технологию перспективной для массового производства.

Почему Apple и другие бренды игнорируют кремний-углеродные батареи

Главная проблема кремния – сильное увеличение в объеме во время зарядки. Постоянное изменение объема постепенно разрушает структуру аккумулятора и сокращает срок его службы.

По этой причине производители пока используют лишь небольшую долю кремния, пытаясь найти баланс между емкостью и долговечностью.

Samsung уже предупреждает, что новые кремний-углеродные батареи рассчитаны примерно на 1200 циклов зарядки, тогда как аккумуляторы предыдущего поколения официально выдерживали около 2000 циклов.

Именно поэтому увеличение автономности сегодня достигается ценой несколько меньшего ресурса батареи.

Есть ли у технологии будущее

Эксперты считают, что именно кремний-углеродные аккумуляторы станут следующим этапом развития мобильных устройств. Производственные технологии постепенно совершенствуются, позволяя увеличивать долю кремния без критического сокращения срока службы.

Пока такие батареи в основном встречаются в смартфонах китайских брендов, но ближайшие годы они могут стать стандартом практически для всего рынка.

Если инженерам удастся повысить долговечность таких элементов питания, пользователи смогут получить смартфоны, которые будут работать два дня без подзарядки, оставаясь такими же тонкими, как современные модели.

В ходе тестов OnePlus 15 признан самым автономным смартфонов на рынке с 33 часами на одном заряде. Он заметно обходит iPhone 17 Pro Max и Samsung S26 Ultr, в которых установлены лбычные литий-ионные батареи.

Ранее эксперты назвали 6 б/у iPhone, которые можно смело покупать в 2026 году. Самым возрастным устройством в подборке оказался iPhone SE (2022) который работает на мощном чипе A15 Bionic и совместим с iOS 27.

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