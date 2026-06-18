Лукашенко заявил, что в Брянской области в автобус якобы ударил украинский дрон

Диктатор пригрозил тем, кто пытается втянуть Беларусь в войну.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал удар беспилотника по белорусскому автобусу с детской футбольной командой в Брянской области РФ.

Он подчеркнул, что Беларусь "не спешит делать какие-либо выводы", но в то же время почему-то выразил уверенность, что беспилотник был украинским.

"Мы не спешим делать какие-либо выводы, но четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник", – заявил диктатор.

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Он не согласен с тем, что в то время не наносились удары по Брянской области, как заявлял Генштаб ВСУ. Мол, водитель автобуса говорит, что "он лично видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали, летали над автобусом".

"Один из этих дронов, слава Богу, не мощный дрон, ударил по автобусу, в результате погиб человек и пострадали наши дети", – сказал Лукашенко.

Он пригрозил, что если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, то это ему "плохо обойдется":

"Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь – спокойное государство, поэтому все это и происходит".

Удар по автобусу в Брянской области РФ

Как сообщал ранее УНИАН, 17 июня в России сообщили о якобы поражении беспилотником Вооруженных сил Украины автобуса с детской футбольной командой в Брянской области. В Генштабе ВСУ прокомментировали инцидент, отметив, что озвученные российские заявления не соответствуют действительности. По словам спикера Генерального штаба Андрея Ковалева, в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области. Он подчеркнул, что речь идет об очередной информационной провокации Кремля.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко считает, что россияне пытаются подстрекнуть белорусов к поддержке агрессии против Украины.

Между тем МИД РФ в Telegram разместил заявление пресс-службы МИД Беларуси, в котором нападение на автобус расценили как "очередной акт терроризма против мирного населения".

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