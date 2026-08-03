Мужчина привез почти новую Tesla на оценку и не поверил названной сумме

На сервисе его ждало несколько сюрпризов, к которым владелец этого эелектрокара оказался не готов.

Владелец Tesla Model Y решил узнать, сколько стоит его почти новый электромобиль, однако результат оценки оказался для него неприятным сюрпризом.

Как пишет издание Supercar Blondie, британский блогер Харли Перкинс приобрел Tesla Model Y Long Range в 2024 году примерно за $70 тыс. Спустя чуть больше года владелец обратился в сервис, чтобы оценить автомобиль перед возможной продажей. По итогам осмотра ему предложили около $36 тыс. Таким образом, электромобиль потерял почти 50% первоначальной стоимости.

Однако владельца удивила не только сумма, но и причина такой оценки. В частности, как отметило издание, во время осмотра инспектор заявил, что автомобиль относится ко второй категории состояния. По правилам компании, к первой категории относятся машины без каких-либо сколов, царапин и других дефектов лакокрасочного покрытия. Даже незначительные следы эксплуатации могут существенно снизить стоимость автомобиля.

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По словам блогера, он не ожидал, что небольшие косметические недостатки настолько повлияют на цену машины.

Эксперты отметили, что электромобили нередко теряют стоимость быстрее автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Особенно это касается дорогих моделей. Так, быстрым снижением цены известны Ford Mustang Mach-E и Porsche Taycan, который после нескольких лет эксплуатации нередко продается вдвое дешевле первоначальной стоимости.

Другие новости об электромобилях

Как писал УНИАН, мужчина присоединил прицеп к Tesla Cybertruck и пришел к ужасающему выводу. Cybertruck, который Илон Маск считал своим главным достижением, показал, насколько это неудачный автомобиль.

Также сообщалось, что Tesla Cybertruck, который Илон Маск представил как революционный электропикап, но после начала продаж он получил репутацию ненадежной модели.

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