В Fire Point создали новый турбореактивный двигатель: его может получить ракета 'Фламинго'

На создание этого двигателя ушло более полутора лет.

Украинская компания Fire Point разработала собственный турбореактивный двигатель совместно с тем же конструкторским бюро, которое много лет назад разработало двигатель АИ-25. Об этом рассказала генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью TWZ.

Она отметила, что АИ-25ТЛ был первым двигателем, который был установлен в крылатую ракету FP-5 "Фламинго". По ее словам, всего ракета оснащалась пятью различными двигателями.

""Фламинго" изначально проектировался как гибкая платформа, способная работать с различными типами двигателей. Поэтому мы действительно можем значительно расширить запас поддерживаемых двигателей", - заявила Терех.

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Гендиректор Fire Point отметила, что компания создала собственный турбореактивный двигатель для беспилотных летательных аппаратов. Она подчеркнула, что на это ушло более полутора лет.

"Сейчас мы собираем первые 10 прототипов будущих турбореактивных двигателей с вентиляторным агрегатом нашего производства", - добавила Терех.

По словам гендиректора Fire Point, новые двигатели будут готовы "как можно скорее". Она подчеркнула, что изготовить турбореактивный двигатель сложнее, чем ракету.

Терех отметила, что Fire Point намерена к концу этого года завершить испытания всех образцов нового двигателя и внести все необходимые усовершенствования. Уже в следующем году планируется переход к серийному производству.

Также Терех добавила, что планы об увеличении объема производства ракет "Фламинго" до не менее семи ракет в день пока не удалось реализовать.

"К сожалению, поскольку Украина ожидала поступления средств по кредиту от Европейского Союза, объем заказов не соответствовал максимальной производственной мощности, поэтому объем производства был снижен до уровня, составляющего меньшую долю от того, что мы могли бы обеспечить. Мы рассчитываем нарастить объём до указанного уровня. Вероятно, к концу этого года или в начале следующего. Это зависит от того, как будут поступать контракты", - объяснила Терех.

Ракета "Фламинго" могла получить британский двигатель

Ранее российские аналитики заявили, что украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" производства Fire Point начали оснащать новыми двигателями. По их словам, речь идет о британских двигателях.

В Defense Express отметили, что на Западе существует целый ряд турбореактивных двигателей без форсажа с тягой примерно 17 кН и массой 300–400 кг. Они имеют сопоставимые, а в большинстве случаев даже меньшие габариты, чем АИ-25ТЛ, который является наиболее распространенным двигателем в ракете "Фламинго".

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