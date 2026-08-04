Как часто нужно чистить стиральную машину с фронтальной загрузкой: ответ эксперта

Простые меры помогут избежать проблем со стиральной техникой.

С течением времени в стиральной машине могут скапливаться остатки грязи и моющих средств, из-за чего появляется неприятный запах. Эксперт по уборке объяснила, как часто нужно чистить технику и как правильно за ней ухаживать, пишет Southern Living.

Многие люди ошибочно полагают, что стиральная машина очищается сама, поскольку через неё постоянно проходят вода и моющие средства. Однако после каждого цикла внутри остаются остатки порошка или геля, кондиционера для белья, ворса и минералов из воды. Со временем эти загрязнения накапливаются и могут стать причиной неприятного запаха.

По словам эксперта по уборке Жаклин Стайн, очищать нужно как стиральные машины с вертикальной, так и с фронтальной загрузкой. При этом модели с дверцей спереди чаще сталкиваются с появлением плесени, особенно в резиновом уплотнителе. В нём может задерживаться вода, поэтому такая техника требует более регулярного ухода.

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Понять, что стиральную машину пора чистить, можно по запаху. Если одежда после стирки не имеет свежего аромата, при открытии дверцы ощущается затхлость или в прачечной появляется запах влаги и плесени, это может свидетельствовать о необходимости очистки.

Как часто нужно чистить стиральную машину с фронтальной загрузкой

Стайн рекомендует чистить стиральную машину с фронтальной загрузкой примерно раз в 30 дней.

Частота очистки может зависеть от условий в доме. Например, в помещениях с высокой влажностью или если дома есть животные, технику может потребоваться чистить чаще.

В то же время самое важное – не оставлять в машине воду после использования. Именно влага создает условия для появления плесени, поэтому просушка техники после каждой стирки помогает избежать неприятного запаха.

Как правильно очистить стиральную машину

1. Убедитесь, что барабан пуст

Перед очисткой в стиральной машине не должно быть одежды или других вещей.

2. Очистите резиновый уплотнитель у дверцы

Осторожно оттяните резинку и проверьте складки. Именно там часто скапливаются грязь, волосы и плесень. Для очистки можно использовать влажную ткань.

3. Очистите фильтр и сливное отверстие

Эксперт отмечает, что многие люди даже не знают о наличии этого элемента. Очистка фильтра помогает удалить ворс, загрязнения и воду, которая может оставаться внутри.

4. Запустите цикл очистки

Стейн советует использовать специальные таблетки для очистки стиральных машин: их нужно положить в пустой барабан и запустить цикл горячей стирки или режим очистки.

В качестве альтернативы для более глубокой очистки она предлагает добавить 2 стакана белого уксуса в барабан и запустить горячую стирку.

5. После уксуса можно использовать пищевую соду

Если для очистки использовался уксус, эксперт советует запустить ещё один цикл горячей стирки с примерно половиной стакана пищевой соды. Она поможет устранить запахи и мягко очистить поверхности.

Важно не смешивать уксус и соду одновременно, поскольку они нейтрализуют действие друг друга.

6. Протрите все поверхности

Сухой салфеткой из микрофибры нужно протереть барабан, резиновый уплотнитель и лоток для моющих средств. Если в отсеке скопились остатки порошка или геля, его следует вынуть и промыть.

7. Оставьте дверцу открытой

После очистки и каждой стирки лучше оставлять дверцу открытой, чтобы машина могла высохнуть. По словам Стайн, именно влага является главной причиной затхлого запаха и появления плесени.

Как предотвратить появление неприятного запаха

Чтобы в стиральной машине не появился неприятный запах, важно регулярно просушивать её после использования. Нужно вытирать резиновый уплотнитель, дверцу и лоток для моющих средств.

Также эксперт советует регулярно очищать фильтр, использовать специальные средства для ухода за стиральными машинами и проводить полную очистку примерно раз в месяц.

По словам Стайн, одна из самых распространенных ошибок – оставлять стиральную машину влажной после использования. Именно это часто приводит к появлению плесени. Еще одна проблема – недостаточно частая очистка: делать это лишь раз в несколько месяцев недостаточно.

Кроме того, не стоит использовать слишком много моющего средства во время стирки и смешивать разные чистящие средства, ведь они могут нейтрализовать действие друг друга.

Еще больше интересного об использовании стиральной машины

Ранее эксперты объяснили, когда стоит выбирать интенсивный режим стирки. Как отмечалось в материале, в отличие от стандартного цикла, интенсивная стирка длится заметно дольше, предполагает более интенсивное перемешивание и более высокую скорость отжима.

В совокупности эти функции помогают удалить въевшуюся грязь, пот, жир и стойкие пятна, которые могут не отстираться при обычной стирке.

Также УНИАН писал о том, что означают символы на стиральной машине. Отмечалось, что каждая пиктограмма обозначает функцию, предназначенную для определенного типа ткани или режима стирки, а правильный выбор цикла может защитить одежду, снизить потребление воды и энергии, а также продлить срок эксплуатации бытовой техники.

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