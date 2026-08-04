Больше не будет скручиваться: трюк с пергаментной бумагой, который должна знать каждая хозяйка

Несложные действия помогут забыть о проблеме с скручиванием пергаментной бумаги.

Пергаментная бумага часто скручивается после того, как её отрывают от рулона, из-за чего её неудобно раскладывать на противне или в форме. Однако избавиться от этой проблемы можно с помощью простого трюка, для которого не нужны никакие дополнительные приспособления, пишет Simply Recipes.

Лу Персегин, повар с более чем 15-летним опытом работы, советует простой способ сделать пергаментную бумагу плоской. Для этого нужно отрезать кусок нужного размера, хорошо смять его руками в комок, а затем расправить. При желании это действие можно повторить ещё раз.

После этого бумагу легко разложить на противне или в форме, которую вы используете. Благодаря такому способу она больше не скручивается. Как отмечает специалист, этот трюк работает с любой пергаментной бумагой – независимо от бренда, размера или формы.

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Существуют и другие способы сделать пергамент плоским. Некоторые советуют нанести несколько капель воды или масла под бумагу, чтобы она лучше держалась на противне. Однако эксперт объясняет, что вода быстро испаряется в горячей духовке, а если еда не занимает всю поверхность бумаги или недостаточно тяжелая, края снова могут начать скручиваться.

Еще один вариант – использовать готовые листы пергамента, но они не всегда удобны, если нужно застелить большую форму и использовать несколько кусков. Также бумагу можно самостоятельно обрезать под нужный размер.

В то же время для повседневного использования повар считает самым простым и удобным именно способ сминания бумаги в комок, ведь он не требует дополнительных действий или приспособлений.

Еще больше лайфхаков для кухни

Ранее эксперты рассказали, когда пергаментная бумага становится токсичной. Отмечалось, что стандартная бумага для выпечки изготовлена из целлюлозы, покрытой тонким слоем силикона. И хотя силикон термостойкий, у него есть свои пределы.

Если вы установите в духовке слишком высокую температуру, силикон может начать разрушаться. В результате бумага начнёт дымиться, темнеть и выделять вредные пары, которые проникают непосредственно в пищу.

Также были названы новые методы, как почистить противень для духовки без агрессивной химии. Они помогут избавиться от застарелых пятен и поддерживать противни для выпечки в чистоте.

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