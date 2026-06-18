Украина перехватила документ, отрицающий причастность к удару по автобусу с белорусами (документ)

В перехваченном российском документе указано, что наличие украинских дронов в воздушном пространстве над Брянской областью никак не подтверждено.

Служба безопасности Украины перехватила российский документ, в котором отрицается удар украинских дронов по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области РФ.

Как сообщила пресс-служба СБУ, речь идет об информационной справке от мониторингового центра "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион"". Этот документ украинская спецслужба получила в ходе контрразведывательных мероприятий. В сводке отмечается, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района украинских БПЛА не было.

В частности, в перехваченной справке сообщается, что "РС ОШ ЕНЦ" (Региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра) не фиксировал БПЛА в районе инцидента. Также в документе говорится, что наличие дронов в воздушном пространстве не подтвердил и дежурный по радиолокационному батальону в населенном пункте Супонево (РФ). Кроме того, дежурный 32-й дивизии оккупационных войск не подтвердил полеты беспилотных аппаратов в соответствующее время.

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"Таким образом, у СБУ есть основания полагать, что удар по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области РФ является спецоперацией российских спецслужб. Обращаем внимание, что ранее страна-агрессор неоднократно обвиняла Украину в преступлениях, совершенных представителями РФ. Подобные случаи российские власти используют для проведения собственных информационно-пропагандистских операций и давления на Украину на международной арене", – подчеркнули в СБУ.

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