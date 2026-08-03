'Ситуация с топливом сейчас хуже, чем была весной': эксперт рассказал о рисках для Украины

Эксперт поделился, что есть слухи о том, что Польша собирается сократить объемы поставок топлива в Украину.

Сейчас ситуация с топливом в мире намного хуже, чем была весной. Об этом заявил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн во время подкаста "Що з економікою?".

"Весной запасы топлива были высокими, а потребление - низким. Сегодня все наоборот - спрос заоблачный, а запасы минимальны. Их просто "съели" весной... Конца этой истории пока не видно", - рассказал Куюн.

Эксперт подчеркнул, что определенные риски есть и для Украины.

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"Очень неприятный осадок остался с весны, когда в первые дни марта, когда цена взлетела, поляки сразу закрыли экспорт не только в Украину, ну, в общем, да, закрыли, румыны закрыли, молдаване тоже закрыли. И вот так все и было. Мы всегда считали, что у нас такая диверсифицированная система, а тут все думают в первую очередь о себе", - добавил Куюн.

Также эксперт поделился, что есть слухи о том, что Польша собирается сократить объемы поставок топлива в Украину. Он отметил, что на август Польша действительно сократила запланированные объемы поставок примерно на 20–30%.

Когда на АЗС обновят ценники

Ранее основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, что уже через 10 дней литр дизельного топлива в Украине может стоить 105 гривень, тогда как цена бензина составит 100 гривень за литр.

По словам эксперта, блокировка ключевых морских проливов на Ближнем Востоке и напряженная ситуация вокруг Ирана фактически лишили Украину доступа к дополнительным нефтяным мощностям.

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