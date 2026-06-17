Удар по автобусу с детьми в Брянской области: в Генштабе ВСУ прокомментировали инцидент

Андрей Ковалев подчеркнул, что ВСУ не ведут боевых действий против гражданского населения.

Заявления представителей РФ о якобы поражении беспилотником Вооруженных Сил Украины автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности. Об этом в комментарии УНИАН сказал спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

"В указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области", – подчеркнул он.

По его словам, речь идет об очередной информационной провокации Кремля.

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"Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и неся значительные потери, Российская Федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины", – подчеркнул Ковалев.

При этом он напомнил, что именно Россия наносит удары по украинским городам, жилым кварталам, больницам, школам и другим гражданским объектам.

"Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения", – подчеркнул представитель Генерального штаба ВСУ.

В то же время МИД РФ в Telegram разместил заявление пресс-службы МИД Беларуси, в котором атаку на автобус расценивают как "очередной акт терроризма против мирного населения". При этом в МИД России требуют от украинской стороны объяснений.

В заявлении говорится, что необходимо исключить возможность выезда белорусов в зону конфликтов, боевых действий и прилегающих к ним регионов.

И.о. губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Telegram показал кадры с места трагедии. Он заявил, что это сделали якобы "украинские террористы".

"В результате бесчеловечности киевского режима погибла женщина, пострадали дети", – отметил он.

Удары РФ по автобусам в Украине

Как сообщал УНИАН, удары по пассажирским автобусам в Украине характерны именно для России, которая делает это систематически.

В частности, россияне в воскресенье, 27 июля 2025 года, нанесли удар по автобусу с гражданскими лицами в Юнаковской общине Сумской области. Глава областной военной администрации Олег Григоров тогда сообщил о трех погибших и 19 раненых. Всего же в автобусе находилось 39 пассажиров.

26 октября 2025 года россияне нанесли удар с помощью дрона по пассажирскому микроавтобусу в Сумской области, среди раненых был ребенок. Глава Сумской областной государственной администрации – начальник областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что российский дрон поразил микроавтобус на трассе вблизи Николаевской сельской общины.

По его словам, враг прицельно ударил по пассажирскому транспорту – прямо по людям. Пятеро человек ранены, среди них – несовершеннолетний ребенок. Один человек находился в тяжелом состоянии.

13 марта 2026 года российские военные утром нанесли удар по рейсовому автобусу "Харьков – Великий Бурлук".

По информации Харьковской областной прокуратуры, около 09:05 вблизи с. Новая Александровка Купянского района российские военные нанесли ракетный удар. Была применена ракета типа "Искандер-М".

Отмечалось, что в это время поблизости находился рейсовый автобус. В результате удара погибли три человека: водитель автобуса и двое пассажиров. Еще четверо человек – три пассажирки автобуса и местный житель – получили ранения.

Удары россиян по общественному транспорту и по людям на улицах Херсона происходят почти ежедневно.

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