Украина еще не побеждена и еще далеко от того, чтобы ее заставили пойти на невыгодный мир, – СМИ

Успехи Украины сопровождаются и более мрачной стороной, где Россия продолжает наносить тяжелый ущерб своей жертве.

Москва пытается подавить Украину с помощью большего количества солдат, оружия и преимуществ, вытекающих из значительно большей численности населения, экономики и оборонно-промышленной базы. Этот дисбаланс заставил Киев импровизировать и искать способы его компенсировать, пишет журналистка София Слоновская в статье CEPA.

Она отмечает, что частично это удалось сделать благодаря инновационным формам асимметричной войны, а кампания с использованием дронов и ударов на большие расстояния уже в течение нескольких недель ежедневно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, топливных складах, портах, кораблях и логистических объектах, расположенных далеко за линией фронта.

"Эти атаки нарушили поставки топлива, вынудили Москву перенаправить ресурсы на противовоздушную оборону и продемонстрировали, что Украина способна нанести серьёзные потери", – говорится в статье.

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Слоновская считает, что сторонники Украины испытывают явное удовлетворение, наблюдая, как Россия подвергается ударам с такой частотой и с таким эффектом.

Однако она отметила, что есть одно "но". По её мнению, западные союзники Киева не должны давать волю эмоциям.

"Успехи Украины сопровождаются и более мрачной стороной, где Россия продолжает наносить тяжелый ущерб своей жертве", – напоминает автор статьи.

Ситуация на поле боя

В статье отмечается, что хотя России и не удалось добиться желаемого быстрого прорыва на поле боя, а её наступление остаётся медленным, изнурительным и неравномерным, она оказывает серьёзное давление на оборонительный пояс в Донецкой области, вокруг Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска.

Кроме того, небольшие штурмовые группы постоянно прощупывают украинские позиции, а беспилотники, артиллерия и бомбы затрудняют удержание дорог, маршрутов снабжения и прилегающих населенных пунктов.

Слоновская сообщила, что Россия также продолжает оказывать давление на Сумском, Харьковском, Лиманском и Запорожском направлениях, вынуждая Украину распределять и без того ограниченные человеческие ресурсы и средства противовоздушной обороны на фронте протяженностью 1 200 км.

Воздушные удары

Кроме того, Москва также усилила свои воздушные удары, неоднократно применяя комбинации беспилотников типа "Шахед", приманки, крылатые и баллистические ракеты, бомбы и беспилотники меньшей дальности.

Автор статьи отметила, что, хотя Украина способна противостоять многим угрозам, баллистические ракеты остаются серьёзной уязвимостью, поскольку количество перехватчиков "Патриот" ограничено и они не могут защитить каждый город, промышленный объект или стратегический объект.

"Суровая реальность заключается в том, что Украине не хватает средств перехвата баллистических ракет, и она практически беззащитна перед ними", – констатирует Слоновская.

Атаки на АЗС и склады

Кроме того, Россия также сосредотачивает свои усилия на гражданской инфраструктуре, обеспечивающей функционирование страны. По имеющимся данным, было поражено более 200 автозаправочных станций, и сейчас Россия регулярно наносит удары по ним в прифронтовых и приграничных регионах.

Автор статьи отметила, что хотя это пока не привело к общенациональному дефициту топлива, такие атаки замедляют и делают более опасным местное передвижение, снижают надежность и ставят под угрозу работу служб экстренной помощи, генераторов и военного транспорта.

Аналогичную роль играют склады, почтовые объекты и центры доставки, которые обеспечивают поставки продуктов питания, лекарств, электроники, запасных частей и генераторов в уязвимые регионы.

"Российские удары сочетают экономический ущерб с давлением на логистику, что потенциально может иметь двойное назначение, тогда как непосредственные издержки ложатся на плечи работников, предприятий и гражданского населения", – говорится в статье.

Порты и судоходство

Порты являются частью той же кампании, и российские атаки поразили Одессу, Черноморск, Измаил и Николаев, а также портовые складские комплексы и гражданские суда.

Отмечается, что более 90% сельскохозяйственного экспорта Украины отгружается через порты Одесской области, а это означает, что даже незначительные перебои в работе портов приводят к росту страховых расходов, отпугивают коммерческих операторов и ослабляют главный экспортный коридор страны.

Слоновская добавила, что Москва утверждает, что некоторые из этих атак являются ответом на украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, распределительным узлам и судоходству, но войска Путина нацеливались на украинскую энергетику и инфраструктуру задолго до того, как Киев развил свои возможности нанесения ударов на большие расстояния.

Автор констатирует, что общая военная ситуация выглядит лучше, чем была в течение определенного времени, и есть немало поводов для оптимизма. Украина далеко не побеждена и еще далека от того, чтобы ее заставили пойти на невыгодный мир.

Однако Кремль рассчитывает вести эту войну годами, а не месяцами. Если не произойдет какого-то внезапного и неожиданного краха, по её мнению, Украине и её партнерам придётся поступать так же.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Украина предложила России различные варианты перемирия, но Москва к ним не готова. Подоляк сообщил, что Украина предложила перемирие в воздушном пространстве, и энергетическое перемирие. Кроме того, по его словам, "предлагается заморозить войну по линии фронта, чтобы в дальнейшем вести сложные переговоры". Подоляк подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также мы писали, что обозреватель Ян Бремер в статье The Time рассказал, что Россия усилила атаки на украинские черноморские порты, пытаясь не только сорвать экспорт зерна, но и лишить Украину одного из главных источников валютных поступлений. Предполагается, что Кремль рассчитывает, что рост мировых цен на продовольствие заставит международных партнеров оказывать давление на Украину с целью прекращения ударов по территории РФ. Бремер отмечает, что, несмотря на успешные удары украинских дронов вглубь России и изоляцию оккупированного Крыма, в последнее время Москва добилась определенных результатов. Обозреватель считает, что украинские власти пытаются преуменьшить масштабы нанесенного ущерба.

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