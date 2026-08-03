Мировой рекорд жары держится более 100 лет, хотя ученые ему не верят

Рекордный показатель был зарегистрирован в американской Долине Смерти 10 июля 1913 года.

Официальный мировой рекорд самой высокой температуры воздуха на Земле может оказаться ошибочным. Дело в том, что все больше климатологов и синоптиков считают, что показатель 56,7 градуса Цельсия не соответствует реальным погодным условиям.

Этот показатель был зарегистрирован в американской Долине Смерти 10 июля 1913 года. Как пишет Space Daily, несмотря на то, что он до сих пор считается мировым рекордом, ряд специалистов убежден, что подобная температура была практически невозможной.

Сомнения в достоверности рекорда появились не впервые. Еще в 2016 году историк погоды Кристофер Берт совместно с климатологом Уильямом Рейдом опубликовали исследование, в котором пришли к выводу, что измерение противоречит метеорологическим данным того периода. По их словам, температура на станции оказалась значительно выше, чем на соседних пунктах наблюдения, что невозможно объяснить естественными погодными процессами.

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Новые данные, опубликованные в Бюллетене Американского метеорологического общества, еще больше усилили сомнения. Авторы исследования пришли к выводу, что реальная максимальная температура в тот день могла составлять около 49 градусов Цельсия, что почти на 8 градусов ниже официального рекорда.

Несмотря на это, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) продолжает признавать показатель 1913 года официальным мировым рекордом. Ученые объяснили, что для его отмены нужно отдельное решение специальной комиссии.

Интересно, что ранее ВМО уже пересматривала аналогичный рекорд. В 2012 году организация аннулировала показатель 58 градусов Цельсия, зарегистрированный в 1922 году в ливийском городе Эль-Азизия. После расследования выяснилось, что измерение было выполнено неисправным прибором и неопытным наблюдателем. Именно после этого рекорд Долины Смерти автоматически стал мировым.

При этом любопытно, что современные экстремальные температуры в Долине Смерти также остаются рекордными. В 2020 и 2021 годах там официально зарегистрировали 54,4 градуса Цельсия - это самые высокие достоверно подтвержденные показатели последних десятилетий.

По мнению исследователей, история с рекордом 1913 года показывает, что официальные климатические данные могут сохраняться не потому, что их достоверность не вызывает сомнений, а потому, что их пересмотр требует длительной процедуры и отдельного решения международных экспертов.

Другие новости о климате

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Маккуори в Сиднее представили тревожный прогноз того, какой может стать жизнь на Земле к концу XXI века. Ученые рассмотрели сценарий, при котором к 2100 году средняя температура на планете повысится примерно на 4°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

По их оценкам, глобальное потепление, масштабные лесные пожары, сокращение традиционного животноводства и развитие генных технологий способны кардинально изменить привычный мир.

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