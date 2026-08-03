Консульства не будут обслуживать мужчин без военно-учетных документов, - постановление Кабмина

Кроме того, теперь могут оформляться документы об административных правонарушениях, отнесенных к ТЦК и СП.

Украинские консульства за рубежом не смогут оказывать услуги военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет без представления ими военно-учетных документов.

Об этом говорится в "Порядке проверки подлинности военно-учетных документов консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения Украины", прилагаемом к постановлению Кабинета Министров № 981 от 29 июля.

В частности, для получения консульских услуг в дипломатических учреждениях в условиях военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, являющиеся гражданами Украины, должны представлять не только необходимые документы, но и военно-учетный документ в электронной форме или в распечатанном виде.

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При этом граждане Украины, состоящие на воинском учете в СБУ или разведывательном органе, также подают воинско-учетный документ в бумажной форме.

Непосредственно в консульских учреждениях проверка осуществляется при наличии технической возможности – путем электронного информационного взаимодействия между информационно-коммуникационной системой "е-Консул" и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Теперь возможно формирование документов об административных правонарушениях

Среди прочего, к задачам этого Реестра отнесены:

идентификация призывников, военнообязанных и резервистов и обеспечение ведения воинского учета граждан Украины;

формирование материалов (документов) производств по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

подготовка документов, необходимых для выполнения задач по военному учету и прохождению военно-врачебной комиссии и т. п.

Также имеется возможность проверить документы военного учета путем получения подтверждения актуальности персональных данных в режиме реального времени с помощью Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны.

При каких обстоятельствах может быть отказано в совершении консульских действий в отношении военнообязанных

В документе определены условия, при которых совершение консульских действий консульскими должностными лицами на основании заявлений лиц не допускается и консульским должностным лицом принимается решение об отказе в совершении консульских действий в случае:

во-первых, получения из Реестра в ходе электронного информационного взаимодействия сведений о недействительности военно-учетного документа и/или необходимости обновления персональных данных;

во-вторых, непредъявления лицом военно-учетного документа в электронной форме (в частности, распечатанного), действительного на момент обращения;

в-третьих, предъявления лицом военно-учетного документа в электронной форме (в частности, распечатанного), в котором отсутствуют сведения о подтверждении актуальности персональных данных.

Украинские мужчины за рубежом

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что обновление военно-учетных данных мужчинами, находящимися за рубежом, необходимо для того, чтобы сотрудники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за рубежом, и не тратили время на оформление повесток в Украине.

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