'Эта зима объективно будет сложной': Корецкий назвал сумму, которой не хватает на энергетику

По словам премьер-министра Украины, Фонд поддержки энергетики Украины уже накопил более 2 млрд евро.

Непокрытая потребность энергетической отрасли в преддверии зимы составляет около 650 млн евро, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на совещании с послами в Киеве в понедельник, 3 августа, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Четвертый приоритет (помимо обороны, продвижения в ЕС и финансовой устойчивости – прим. ред.) – это энергетическая устойчивость. Фонд поддержки энергетики Украины уже накопил более 2 млрд евро. Однако непокрытая потребность отрасли в преддверии следующей зимы составляет около 650 млн евро. Поэтому темпы мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложной", – заявил он.

По словам премьера Украины, стране следует не просто восстанавливать разрушенное, поскольку старая советская энергетическая инфраструктура была малоэффективной.

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"То, что, к сожалению, Россия её разрушает, к счастью, даёт нам возможность с помощью партнёров, с помощью вас, строить новую распределённую генерацию, которая значительно эффективнее. И параллельно с этим способствует сокращению выбросов углерода. Поэтому нужно продолжать двигаться по этому пути", – подчеркнул Корецкий.

По его мнению, некоторые страны СНГ могут оказаться полезными для Украины в связи с активизацией российского террора против гражданской инфраструктуры, в частности, речь шла о железной дороге.

"Это и вагоны, и локомотивы. Здесь есть конкретная задача, мы её обязательно с вами обсудим", – отметил он.

Состояние энергетики Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, у премьер-министра должен быть четкий перечень того, что необходимо стране на эту зиму, а также кто конкретно в сфере внешней политики должен обеспечить Украине тот или иной результат. В частности, Зеленский пояснил, что речь идет о четком перечне финансовых потребностей, оборудования и конкретных ресурсов, конкретных потребностей украинских общин и политических договоренностей, которые должны все это обеспечить. Президент Украины отметил, что "каждый украинский посол должен понимать, какие трансформаторы и у кого мы должны искать". По словам Зеленского, в этом году зима – это очевидный для всех приоритет. Задача послов Украины – оказать максимальную поддержку на внешнем треке в отношениях с партнерами.

Также мы писали, что директор Центра исследования энергетики Александр Харченко высказал мнение, что Украина не готова к быстрому восстановлению энергосистемы в случае серьезных атак россиян на энергетику зимой. Харченко отметил, что партнеры продолжают неторопливо заниматься поставками оборудования. По его данным, средства были выделены в марте, а в июне лишь объявили тендеры, реализация которых займет год. Эксперт подчеркнул, что при таких темпах значительная часть необходимого оборудования не будет поставлена до начала отопительного сезона. Харченко считает, что это может затруднить подготовку энергетической системы к возможным массовым атакам.

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