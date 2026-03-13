'Рука' Путина тайно руководит ударами Ирана, - Bloomberg

Россия может помогать Ирану наносить удары по силам США и их союзников на Ближнем Востоке, предоставляя разведывательные данные и тактическую поддержку. Об этом сообщают источники, знакомые с оценками американской и западной разведки, пишет Bloomberg.

По их словам, Москва передает Тегерану спутниковые снимки и информацию, которая может помочь более эффективно использовать беспилотники во время атак в регионе Персидского залива. При этом точный масштаб и регулярность такой помощи пока остаются неизвестными.

Британия говорит о "скрытой руке"

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил в Лондоне, что в тактике иранских атак заметны элементы, похожие на методы, которые Владимир Путин использует в войне против Украины.

По его словам, модели ударов напоминают российские атаки на украинские города и инфраструктуру.

"Никто не удивится, если поверит, что за некоторыми иранскими тактиками стоит скрытая рука Путина", – отметил он.

Углубление союза между Москвой и Тегераном

Военное сотрудничество между Россией и Ираном значительно усилилось после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда Москва оказалась в международной изоляции и начала активнее сотрудничать с государствами, которые являются соперниками США, в частности с Ираном и Северной Кореей.

Иран, в частности, поставлял России ударные беспилотники Shahed, которые широко используются для атак на украинские города и энергетическую инфраструктуру. Позже Тегеран передал Москве технологии для собственного производства таких дронов.

В США говорят об активной поддержке

Сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь заявил после брифинга разведки, что Россия, вероятно, помогает Ирану "активно и интенсивно", в частности разведывательной информацией.

В то же время он предположил, что определенную поддержку Тегерану может оказывать и Китай, хотя Пекин это отрицает.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает против "безосновательных обвинений" и якобы способствует деэскалации конфликта.

Кремль отрицает передачу данных

Специальный посланник США Стив Виткофф сообщил, что во время разговора с президентом Дональдом Трампом Путин отрицал передачу разведывательной информации Ирану.

Впрочем, российский лидер открыто выразил поддержку Тегерану после начала войны между Ираном, США и Израилем и заявил о готовности оставаться "надежным партнером" Исламской Республики.

Опыт войны в Украине на Ближнем Востоке

Бывшая сотрудница американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор считает, что опыт войны в Украине уже влияет на новый конфликт.

По ее словам, Иран может использовать тактику ударов по энергетической инфраструктуре, а также получать от России знания о противодействии западным системам вооружения, в частности комплексам Patriot и ракетам ATACMS.

Аналитики отмечают, что массовое применение дешевых иранских беспилотников уже создает серьезную нагрузку на системы противовоздушной обороны США и их союзников в регионе.

Россия и Иран - что известно о сотрудничестве

По данным The Washington Post, Россия предоставляет Ирану разведданные для корректировки ударов по американским целям. Впрочем, неясно, насколько масштабно это сотрудничество.

В Пентагоне заявили, что разведка США "следит" за возможной передачей россиянами Ирану разведданных о позициях и передвижениях американских военных.

Кроме того, сообщалось, что первые 100 часов войны с Ираном стоили США почти $4 млрд. Часть расходов – в частности на эксплуатацию военной техники – уже была предусмотрена в оборонном бюджете США.

