'Тайный агент', 'Наследник' и 'Напоминание о нем': главные кинопремьеры недели

12 марта в украинских кинотеатрах состоятся сразу несколько громких премьер.

На этой неделе в украинский прокат наконец выйдет один из главных фильмов прошлого года – бразильский политический триллер "Тайный агент" со звездой сериала "Нарко" Вагнером Моурой.

Также на "больших экранах" можно будет посмотреть черную комедию "Наследник" с Гленом Пауэллом, мелодраму "Напоминание о нем" с Майкой Монро и еще несколько новинок.

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Тайный агент

O Agente Secreto (Бразилия, Нидерланды, Германия, Франция, 2025, политический триллер/драма/криминал)

События фильма происходят в 1970-х годах во время военной диктатуры в Бразилии. Ученый Марсело становится мишенью после того, как его исследованиями пытается завладеть коррумпированный министр. Скрываясь от преследования, он возвращается в город своего рождения на побережье океана. Но даже под угрозой смерти он сам и другие люди, оказавшиеся в подобных обстоятельствах, продолжают радоваться обычным мелочам жизни.

Главную роль в фильме сыграл бразильский актер Вагнер Моура, известный международной аудитории по роли Пабло Эскобара в сериале "Нарко", а также фильмами "Элитный отряд", "Элизиум", "Серый человек" и "Восстание штатов". Многие критики назвали роль Марсело вершиной его карьеры – за нее он уже получил приз Канн, "Золотой глобус" и еще с десяток наград. Кроме того, Моура стал первым в истории бразильцем, номинированным на "Оскар" в категории "Лучший актер" – и он имеет высокие шансы на победу.

А еще это последнее появление на экране культового немецкого актера Удо Кира ("Кровь для Дракулы", "Европа", "Мой собственный штат Айдахо", "Блэйд", "Меланхолия", "Нимфоманка", "Железное небо", "Бакурау"), который умер в ноябре 2025 года в возрасте 81 года.

Снял ленту опытный бразильский режиссер Клебер Мендонса Филью ("Соседние звуки", "Водолей", "Бакурау", "Изображение призраков") – неоднократный номинант и лауреат престижных международных премий, включая Канны.

К слову, "Тайный агент", помимо награды лучшему актеру, получил на прошлогоднем Каннском кинофестивале также призы за лучшую режиссуру, от Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) и от Французской ассоциации независимых кинотеатров (AFCAE).

Кроме того, у фильма четыре номинации на "Оскар".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 98% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 83% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 92 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,9 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Наследник

How to Make a Killing (США, Великобритания, Франция, 2026, черная комедия)

Главный герой фильма, вдохновленного британским фильмом "Добрые сердца и короны" Роберта Хамера и Джона Дэйтона 1949 года, – молодой человек по имени Беккет Редфеллоу, который намерен вернуть многомиллиардное семейное состояние, в котором отказали его матери. Однако между ним и желанным наследством стоят семь высокомерных и избалованных богачей, которые даже не в курсе о его существовании.

Главную роль в фильме исполнил Глен Пауэлл ("Топ Ган: Мэверик", "Смерчи", "Люблю тебя ненавидеть", "Наемный убийца", "Бегущий человек").

Также в фильме сыграли Маргарет Куэлли ("Однажды... в Голливуде", "Субстанция", "Бедные-несчастные"), Эд Харрис (сериал "Мир Дикого Запада", "Топ Ган. Мэверик", "Шоу Трумана"), Джессика Хэнвик ("Матрица: Воскрешение", "Достать ножи: Стеклянная луковица"), Билл Кэмп (сериалы "Презумпция невиновности", "Сирены"), Зак Вудс (сериалы "Кремниевая долина", "Офис"), Тофер Грейс ("Опасный рейс", "Человек-паук 3") и сын Джуда Лоу – Рафф Лоу ("Афера Оливера Твиста", "Мясники").

Режиссером фильма выступил Джон Паттон Форд, известный по своей работе над лентой "Преступница Эмили".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него скромные 47% одобрения от критиков против 78% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 51 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Напоминание о нем

Reminders of Him (США, 2026, драма/романтика)

Очередная слезливая мелодрама по роману Колин Гувер (та самая, что написала "Если любишь, отпусти") рассказывает трогательную историю о материнстве, прощении и силе любви, способной исцелить даже разбитое сердце. Главная героиня – молодая женщина по имени Кенна Роан, которая провела семь лет в тюрьме, спровоцировав автомобильную аварию, в которой погиб ее парень Скотти Лэндри. Выйдя на свободу, она отчаянно пытается начать новую жизнь, вернуть дочь и, главное, заслужить прощение.

Главные роли в фильме сыграли Майка Монро ("Пятая волна", "Лонглегс") и Тайрик Уизерс ("Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Легенда").

Сняла ленту британская режиссер Ванесса Касвиль, которая до этого поставила романтическую комедию "Любовь с первого взгляда" для Netflix.

Маэстро тенниса

Il maestro (Италия, 2025, комедия/драма/спорт)

События фильма происходят в конце 1980-х в Италии. После многих лет упорных тренировок 13-летний Феличе, неся на своих плечах ожидания отца, наконец отправляется соревноваться в национальных теннисных турнирах. Мечтая о простых летних каникулах, он вместо этого попадает под опеку бывшего чемпиона по теннису Рауля – нетрадиционного тренера, которого нанял его отец.

Главную роль в фильме сыграл известный итальянский актер Пьерфранческо Фавино ("Ночь в музее", "Хроники Нарнии: Принц Каспиан", "Ангелы и демоны", "Гонка", "Команданте", "Мария").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов.

Плохие парни должны умереть

Bad Men Must Bleed (США, 2025, драма/вестерн)

Фильм рассказывает о мужчине, который преследует банду своего брата по Дикому Западу, чтобы остановить их бесчинства.

Главную роль в фильме сыграл Чэд Майкл Мюррей ("Чумовая пятница", сериал "Девочки Гилмор").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов.

Ретроспектива шведского кино

В минувшие выходные в Киеве стартовали специальные показы классики шведского кино в рамках проекта "HUMAN.EXE: Кино после слов". В течение марта-апреля каждую субботу украинские киноманы смогут посмотреть на "больших экранах" лучшие фильмы культовых скандинавских режиссеров – Ингмара Бергмана, Виктора Шестема и Роя Андерссона.

В частности, в ближайшие выходные, 14 марта, состоится показ психологической драмы "Земляничная поляна" Бергмана 1957 года, которая в свое время получила главный приз Берлинале и "Золотой глобус", а также была номинирована на "Оскар".

Все показы будут проходить в столичном кинотеатре "Лира", с более подробным расписанием можно ознакомиться на его страницах в соцсетях.

