Беспроигрышный трюк: как разоблачить лжеца за 10 секунд

Психолог объяснила, какие вопросы помогают быстро разоблачить ложь и почему детали в ответах могут выдать лжеца.

Социальный психолог из Университета Британской Колумбии Лиан тен Бринке предложила простой "10-секундный тест", который может помочь быстро заметить ложь во время разговора. Об этом она рассказала, представляя свою новую книгу "Ядовитые люди: как им противостоять и улучшить свою жизнь", пишет Business Insider.

Исследовательница много лет изучает так называемые "темные черты личности" и объясняет, что ложь часто сопровождает людей с подобными чертами характера.

Темная тетрадь личности

По словам Тен Бринке, к "темной тетради" относятся четыре черты:

психопатия – импульсивность и нарушение правил;

нарциссизм – эгоцентризм и стремление присваивать достижения;

макиавеллизм – сильное желание контроля и власти;

садизм – удовольствие от чужой боли.

Хотя эти черты разные, они часто сочетаются в одном человеке. Именно поэтому, подчеркивает исследовательница, важно обращать внимание не на ярлыки, а на поведенческие закономерности.

В чем заключается "10-секундный тест"

Психолог советует задавать собеседнику открытые вопросы и наблюдать за ответом.

Люди, которые говорят правду, обычно легко добавляют детали и объяснения. Зато те, кто лжет, часто ограничиваются короткими или размытыми ответами. Если собеседник ответил слишком кратко, стоит попросить его уточнить детали – лжецу сделать это значительно сложнее.

Неожиданные вопросы работают лучше

Тен Бринке также рекомендует задавать неожиданные вопросы, к которым человек не мог подготовиться.

Например, если кандидат на собеседовании утверждает, что работал в Apple, можно спросить о деталях повседневной жизни на работе – например, где он обычно обедал во время смены. Если человек выдумывает опыт, ему будет сложнее быстро придумать убедительный ответ.

В таких ситуациях лжецы могут начать говорить медленнее, запинаться или долго подбирать слова.

Язык тела может вводить в заблуждение

Психолог также опровергает популярный миф о "признаках лжи" в языке тела. Избегание взгляда, суетливость или движения рук не являются надежными показателями неправды.

По ее словам, исследования показывают, что люди, которые лгут, смотрят в глаза собеседнику примерно столько же времени, как и те, кто говорит правду.

Главный совет исследовательницы – сосредотачиваться на содержании ответа. Именно слова, уровень детализации и логичность рассказа чаще всего помогают отличить правду от вымысла.

