Защитники освободили девять населенных пунктов на Александровском направлении, - Генштаб

На Александровском направлении украинские защитники освободили девять населенных пунктов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на информацию Командования Десантно-штурмовых войск (ДСВ).

"Александровское направление: подразделения группировки ДШВ неустанно давят на противника, освобождают украинскую землю, уничтожают оккупантов и методично перерезают их логистические артерии. На данный момент освобождено 9 населенных пунктов. 3 населенных пункта зачищены от противника в нашей зоне и прямо сейчас идет работа над освобождением еще нескольких населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воинские части и подразделения группировки Десантно-штурмовых войск продолжают активные наступательные действия на Александровском направлении, навязывая врагу свои условия боя.

Так, в ходе операции осуществляется планомерное и решительное вытеснение противника из укрепленных позиций. Точечными и массированными ударами уничтожается живая сила, вооружение, военная и специальная техника оккупантов.

"Операция осуществлялась в соответствии с определенным планом, и уже через неделю в результате принятых решений и применения технических средств был ограничен доступ вражеских сил к сети Starlink. Это существенно повлияло на ситуационную осведомленность оккупантов и затруднило управление подразделениями на первом этапе, но противник не остановил свои наступательные действия и продолжил двигаться дальше", - заявили в командовании ДШВ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта Силы обороны Украины поразили нефтяной терминал "Шесхарис" и военно-морскую базу "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. По предварительной информации подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала и радиолокационной станции из комплекса С-400.

Кроме того, подтверждено уничтожение четырех резервуаров РВС-5000, повреждение трех резервуаров РВС-2000, трубопроводов и подземного резервуара в результате поражения 28 февраля 2026 года нефтеперерабатывающего завода "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ).

