Россию лишили козырей: на одном из направлений ВСУ перехватили инициативу, - эксперт

На одном из направлений продвижение Сил обороны фиксируется на уровне до 10 км.

Силы обороны Украины выбили из рук российских захватчиков козыри на переговорах, ведь ситуация в Запорожской области больше не складывается в пользу Москвы.

Об этом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан сказал в эфире Радио NV. "Можно уже сказать, что ситуация точно не в пользу россиян", - отметил эксперт.

Он обратил внимание, что в различных анализах, в том числе в отчетах Института по изучению войны, речь идет о двух основных направлениях боевых действий - это в направлении Славянска и Краматорска в Донецкой области, и вокруг городов Орехово и Гуляйполе в Запорожской области.

По его словам, в Запорожской области захватчики пытались двигаться в направлении областного центра и продвигаться с целью восстановления утраченных позиций, которые были отвоеваны Силами обороны Украины во время летнего контрнаступления 2023 года.

При этом, как подчеркнул эксперт, статистика свидетельствует о том, что именно Силы обороны Украины имеют достижения на фронте.

"За это время, буквально 10 дней - 10 км вглубь продвижения. По своей глубине сегодняшние наши продвижения, можно по-разному говорить, контрнаступательные, контратакующие, стабилизационные меры, ударно-поисковые, как угодно, абсолютно безразлично, но, наши достижения - мы деоккупируем и берем под контроль территорию на глубину до 10 км. То есть по глубине это равно всей нашей наступательной кампании 2023 года, понимаете?", - подчеркнул Кузан.

По его мнению, очень хорошо, что эта украинская наступательная кампания никак не раскручивается и не коммуницируется официально со стороны украинского Генерального штаба. То есть, не создается дополнительный информационный "хайп" для того, чтобы не привлекать лишнего внимания врага.

"Но, объективно, мы видим, что она длится уже две недели, то есть это уже длительный процесс и есть очень конкретные наши достижения. И эти достижения, самое главное, видят наши европейские партнеры", - подчеркнул эксперт.

В то же время он отметил, что на последних переговорах российские представители прибегали к традиционной тактике, что, мол, Россия все равно продвигается и якобы отгрызает территории. Но ситуация на поле боя отличается от того, что говорят россияне.

"Получается так, что Украина на целом ряде участков фронта провела свои успешные контрмероприятия и освободила территории, вернула под свой контроль", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны отмечают, что Кремль пытается убедить Запад отказаться от поддержки Украины. Россияне распространяют ложную информацию о том, что победа России на поле боя в Украине неизбежна и что российские войска достигают значительных успехов на поле боя. Однако эта информация абсолютно не соответствует действительности.

