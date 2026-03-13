ЕС готовится к волне беженцев из-за конфликта на Ближнем Востоке, - Politico

В ЕС считают, что даже частичная дестабилизация может вызвать беспрецедентные по масштабам перемещения беженцев.

Европейский Союз готовится к волне беженцев, спасающихся от войны в Иране. В ЕС надеются, что правила, над которыми они работали на протяжении десятилетия, выдержат это испытание. Об этом заявили четыре министра миграции для Politico.

"В 2015 году более миллиона человек искали убежища в Европе, многие из них бежали от гражданской войны в Сирии, и поспешные попытки Европы отреагировать на это выявили глубокие разногласия в блоке. После этого ЕС провел годы в жестких переговорах по реформированию своей миграционной политики, позволив более равномерное распределение мигрантов между странами и ускорив депортацию тех, кто не получил убежища", - объяснили в издании.

Как отметил заместитель министра миграции Кипра Николас Иоаннидес, ЕС "не может игнорировать возможность нового кризиса беженцев".

По его словам, такой кризис "может проверить эффективность новых правил блока, и к этому мы должны быть готовы".

Также агентство ЕС по вопросам предоставления убежища предупредило, что в Иране, который имеет население 90 миллионов, "даже частичная дестабилизация может вызвать беспрецедентные по масштабам перемещения беженцев".

"Мы увидим, как будут развиваться события, если [миграционная политика ЕС] снова окажется под давлением", - отметил министр миграции Нидерландов Барт ван ден Бринк, который занял свой пост только в прошлом месяце, в интервью Politico.

В то же время он подчеркнул, что "отношения между различными государствами-членами стали гораздо более солидарными и расслабленными" с тех пор, как ЕС принял миграционный пакт, и что "готовность к сотрудничеству также значительно возросла", поскольку миграция сейчас является одним из приоритетных вопросов политической повестки дня.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана жив, но "ранен". Как оказалось, Моджтаба Хаменеи не видели иранцы с момента его избрания в воскресенье духовной ассамблеей, а его первые комментарии зачитал телеведущий в четверг.

"Я думаю, что он, вероятно, жив. Я думаю, что он ранен, но, вероятно, он жив в какой-то форме, знаете", - сказал Трамп.

В свою очередь, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич сообщил, что альянс перебросил часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток. Когда у него спросили, означает ли это, что эти средства были переброшены на Ближний Восток, Гринкевич ответил утвердительно.

