Границы 1991 года стали недостижимыми: эксперт о наступательных действиях ВСУ

Аналитик подчеркнул, что лучше сосредоточиться на укреплении обороны.

На сегодняшний день Украина не может вернуться к границам 1991 года, поэтому не стоит тратить силы на попытки контрнаступлений, а лучше сосредоточиться на укреплении обороны. Об этом в эфире Киев24 заявил военный обозреватель Алексей Гетьман.

"Широкомасштабные наступательные действия по всему участку фронта мы точно не способны проводить, потому что у нас не хватает ресурсов, как и у россиян – они не атакуют по всей линии фронта, а это локальные столкновения, а есть два главных направления – Покровское и Гуляйпольское", – подчеркнул он.

При этом добавил, что нет целесообразности даже при наличии ресурсов вести наступательные действия. По его словам, лучше все же продолжать укреплять наши возможности в обороне и остановить врага уже окончательно, чтобы не было даже локального продвижения.

"На сегодняшний день теми силами и средствами, которые мы имеем, вряд ли мы сможем выйти на границы 1991 года. Мне кажется, что лучше усилить наши возможности в обороне и остановить врага окончательно, чтобы война перешла уже полностью в окопную, где линия фронта может не меняться, чем отвоевать даже 201 сотню квадратных км", - считает Гетьман.

При этом добавляет, что можно рассматривать определенные операции, в частности, по отрезанию Крыма, то есть возможности для россиян поставлять что-то по суше. По его словам, некоторым хочется видеть такие масштабные наступательные операции, как в 2022-м или даже Курская, но на сегодняшний день этого делать не стоит.

Контратаки ВСУ в Запорожье

Как сообщал УНИАН, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что контрнаступательные действия Сил обороны Украины на фоне блокирования у россиян Starlink могли бы быть значительно более масштабными, если бы не проблемы с мобилизацией.

Он добавил, что реализация этого преимущества позволила бы Украине переломить ход войны. Вместо этого, по словам эксперта, Силы обороны используют его только для прекращения любых наступательных действий врага.

Дикий отметил, что сейчас Силы обороны улучшают свое положение, сдвигают врага тактически. По его словам, происходит срезание всех выступлений, которые они сделали в глубину нашей территории.

По словам эксперта, РФ нужно время для того, чтобы наладить связь на фронте. И до того момента они не способны организовать те наступательные действия, которые они планировали на весну 2026 года.

