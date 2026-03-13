Польский генерал объяснил, как усилить защиту Украины от российских дронов

Передача систем для сбивания БпЛА вместе с боеприпасами могла бы существенно усилить возможности Украины.

Польша может помочь Украине улучшить ее противовоздушную оборону, передав Киеву боеприпасы калибра 12,7 мм и 14,5 мм, которые чаще всего используют мобильные группы для сбивания российских дронов, а также наращивая их производство. Об этом заявил экс-командующий ракетными войсками и артиллерией Польши ВС Польши Ярослав Крашевский в интервью "Укринформу".

Он считает, что в борьбе с дронами самые простые решения являются самыми эффективными.

"Украина уже продемонстрировала результативность мобильных огневых групп - пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 мм (типа ДШК) с модернизированными тепловизионными и лазерными прицелами. Средства, подобные этим, есть и в Польше, в частности крупнокалиберные пулеметы советского образца 12,7 мм и 14,5 мм (типа КПВТ), которые могут храниться на складах. Передача таких систем вместе с боеприпасами могла бы существенно усилить возможности Украины в противодействии беспилотникам, особенно во время массированных атак на критическую инфраструктуру", - отметил Крашевский.

Генерал добавил, что эти боеприпасы производит польская оборонная компания Mesko, которая должна перестроиться на производство такого типа боеприпасов для Украины и увеличить объемы производства.

Он говорит, что Польша могла бы передать Украине устройства для создания радиопомех, а именно так называемые джамеры. По его мнению, украинцы должны использовать их как можно чаще.

"У джамеров есть один недостаток - в радиусе действия они глушат все, в частности мобильную связь. Но если возникает дилемма между 5-10 минутами без мобильной связи и спасенными жизнями, то выбор очевиден. Понятно, что джамеры не должны работать непрерывно. Их включают только тогда, когда известно, что дроны уже близко, ведь у них ограниченный радиус действия", - сказал Крашевский.

По словам генерала, сторона Польши предложила украинской поставлять джамеры, однако украинцы от них отказались из-за одного недостатка, а именно ограничения мобильной связи.

"Возможно, к этому вопросу стоит вернуться. Я бы поступил именно так, поскольку это недорогое решение, и польские компании готовы поставлять их на фронт", - подытожил Крашевский.

Ранее издание Financial Times писало, что Польша создает самую современную систему борьбы с БПЛА в Европе. Польская система, получившая название San, разрабатывается польско-норвежским консорциумом, а ее стоимость оценивается примерно в 3,5 млрд евро.

"Сентябрь стал большим уроком для Польши, потому что нам пришлось использовать то, что у нас было, - то есть истребители с ракетами стоимостью 1 млн долларов каждая, чтобы сбивать дроны, которые стоят, возможно, 1000 долларов", - сказал отставной польский генерал Ярослав Громадзинский.

Также сообщалось, что Польша закрывает воздушное пространство на востоке страны у границы с Украиной. Это решение принято из-за неоднократного пересечения границы со стороны беспилотников неизвестного происхождения.

