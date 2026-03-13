США готовят военный эскорт танкеров через Ормузский пролив

Вашингтон планирует защитить судоходство в стратегическом водном коридоре, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Соединенные Штаты планируют в ближайшее время начать сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив на фоне обострения войны с Ираном и угрозы для глобальных поставок нефти. Об этом пишет Axios со ссылкой на представителей администрации президента Дональда Трампа.

Как сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Sky News, военно-морское сопровождение танкеров может осуществляться совместно с международной коалицией.

По его словам, операция начнется, как только это станет "военно возможным" и безопасным для прохода судов. Прежде всего США стремятся получить полный контроль в воздухе и ослабить ракетные возможности Тегерана.

Видео дня

Мировой рынок нефти переживает серьезный шок

По оценке Международного энергетического агентства, война вызвала самый большой перебой в поставках нефти в истории. Из-за рисков для судоходства цены на энергоносители уже превысили 100 долларов за баррель.

Через Ормузский пролив проходит примерно 20% мировых морских поставок нефти, поэтому любые угрозы для этого маршрута быстро влияют на глобальный рынок.

Эскорт может появиться до конца месяца

Министр энергетики США Крис Райт заявил в интервью CNBC, что военно-морской эскорт судов может заработать "относительно скоро", вероятно до конца месяца.

В то же время он подчеркнул, что сейчас основные военные ресурсы США направлены на уничтожение наступательных возможностей Ирана.

После заявлений Тегерана о возможных атаках на суда движение через стратегический пролив почти прекратилось. По данным аналитической компании ClearView Energy Partners, неиранские энергетические грузы практически не проходят по этому маршруту уже около двух недель.

США временно смягчили санкции на российскую нефть

На фоне дефицита поставок Вашингтон также разрешил отдельным странам временно покупать партии нефти из России, которые уже находятся в море. В США надеются, что это поможет стабилизировать глобальный рынок, пока ситуация в Персидском заливе остается напряженной.

Эксперты предупреждают, что без быстрого завершения конфликта перебои с поставками энергоносителей могут продолжаться еще долго, а цены на нефть – продолжить расти.

Вас также могут заинтересовать новости: