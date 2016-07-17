Штаб АТО: сегодня российские оккупанты 26 раз обстреляли позиции украинских бойцов

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

На Донецком направлении противник из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов бил по опорным пунктам сил АТО в Авдеевке, а впоследствии применил гранатометы и стрелковое оружие.

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Опорные пункты Вооруженных сил Украины в Верхньоторецькому российские оккупационные войска обстреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, из гранатометов - по Зайцевому, Луганскому, Новгородскому, Троицкому и шахте «Бутовка». Вблизи Новоселовки Второй враг задействовал противотанковый ракетный комплекс.

На Мариупольском направлении оккупанты из 120 мм минометов вели огонь по украинским позициям в Гнутовому и Новоселовке. Защитников Широкиного противник обстрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганщине из 82 мм минометов враг обстрелял укрепления ВСУ возле Старого Айдара и вел хаотичный огонь вблизи Новозванівки, Новоалександровки и Желтого.