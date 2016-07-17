Ситуация в зоне АТО: за сутки боевики 77 раз открывали огонь

За прошедшие сутки на Донбассе террористы 77 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных, из них 37 - на Мариупольском, 31 - на Донецком и 9 - на Луганском направлениях.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 06:00.

В частности, на Мариупольском направлении из запрещенной Минскими соглашениями 152-миллиметровой артиллерии враг бил по опорным пунктам ВСУ в Павлополе. Кроме этого, 122-миллиметровые самоходные установки он применил в Водяном, 120-миллиметровые минометы - в Широкино, Гранитном, Марьинке и Талаковке. В районе Широкино активизировались вражеские снайперы.

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На Донецком направлении неспокойно было в Авдеевке. Противник вел огонь по украинским войскам из 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120 мм оккупанты обстреляли укрепления украинских защитников в Новоселовке Второй, Невельском и рядом с шахтой "Бутовка". Также в Донецкой области враг задействовал бронетехнику, зенитные установки, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

В Луганской области противник стрелял из 120- и 82-миллиметровых минометов по позициям ВСУ в Старом Айдаре. Также минометному обстрелу подверглись Новозвановка и Новоалександровка.