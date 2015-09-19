Пограничники задержали мужчину, который пытался попасть к боевикам с миллионом российских рублей (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Во время осуществления проверочных мероприятий в контрольном пункте въезда/выезда «Гнутово», что на линии разграничения между силами АТО и незаконными вооруженными формированиями, пограничники обнаружили у нашего соотечественника, который ехал в автомобиле «Део-Ланос» с Мариуполя как пассажир, более 540 тысяч российских рублей, свыше 5 тысяч долларов США и почти 6 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина вез в сумке кредитные карты разных банков на фамилии разных людей. При дальнейшей проверке у него нашли 300 копий паспортных документов на лиц, проживающих сейчас в Донецке.

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Стоит отметить, что 39-летний украинец рассказал, что документы и карточки ему якобы дали люди, которые живут на подконтрольной боевикам территории, чтобы он для них снял средства и обменял по выгодному курсу.

Впоследствии в его куртке пограничники обнаружили еще 500 тысяч российских рублей.