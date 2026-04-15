Доллар вырос, а евро отступил от максимума: официальный курс валют на 16 апреля

Национальный банк Украины установил на четверг, 16 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,52 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,27 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,56/43,59 грн/долл., а к евро – 51,34/51,36 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 15 апреля снизился на 2 копейки и составлял 43,75 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,30 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 24 копейки и составлял 51,57 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,80 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек и составил 43,10 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 35 копеек и составил 51,60 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 43,10 гривни, а евро – по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

