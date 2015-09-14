СБУ обезвредила информаторов, "сливавших" боевикам данные о силах АТО (фото)
Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе спецоперации обезвредили информаторскую сеть одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".
Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.
Установлено, что сообщники боевиков действовали в Одессе, Киеве, Мариуполе и селе Красногоровка Донецкой области. Информаторы передавали террористам позывные, частоты радиосвязи, данные о местах дислокации, количестве личного состава, вооружения и перемещениях подразделений сил антитеррористической операции. Они также занимались предпринимательской деятельностью и финансировали террористов.
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Сотрудники спецслужбы в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины задержали четырех информаторов и организатора сети, который прибыл из Донецка в Одессу для передачи 200 тысяч гривен на вербовку новых пособников боевиков.
Организатору сети объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.