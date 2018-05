Артиллерия ВСУ уничтожила склад террористов с боеприпасами и горючим (видео)

Сказка про енотов, детская, реактивная. Взрослых от мониторов убрать! Дети, сколько умных дядечек и тетечек писали гневные комментарии о том, что енотам не нужны свои реакторы? Правильно, много! А сколько раз еноты говорили, что очень их хотят? Правильно, еще больше! А уж сколько я выслушивал гневных реплик от специфических генералов, включая... Ладно, не будем его трогать, он уже скоро на пенсию.Енотам реакторы дали. Они их сами чинили и приводили в порядок, каждый экипаж полностью отвечал и отвечает за свою машину. Минские, Киотские и прочие протоколы нам конечно запрещают. Но почему-то вот оказалось, что достаточно просто оповестить СКК о том, что нас обстреливают и мы ВЫНУЖДЕНЫ подвести назад арту, потом сообщить ОБСЕ и...Перехват сепарского радио:"Реактивная артиллерия ВСУ обстреляла автобазу в населенный пункт (северовосточная окраина) где находился склад ГСМ, склад с БК к ствольной артилерии, а также гаубицы Д-30 в количестве 3 штук, и 120 мм миномёты. Часть снарядов попала в склад ГСМ, что вызвало его возгорание. Затем возгорание достаточно быстро перешло на соседний бокс, где находился БК на 120, 122, 152 мм и ствольная артиллерия. Все запасы ГСМ и БК сгорели, ствольная артиллерия уничтожена."Для взрослых - видео прошлогоднее. Эээ... Нет, позапрошлогоднее. С полигона Широкий Лан. Эээ... Нет, Яворив. В общем - сами решите.UPD: позвонили еноты, обиженно просили дописать немаловажную деталь - забылось. Через 15-20 минут после работы РСЗО по тем же реквизитам выслали много букетов. Цветы. Гвоздики, да. С другой позиции естественно. Для закрепления педагогического эффекта, так сказать.———————————————Хочешь помочь?———————————————79я ОАЭМБР4149 4950 0700 7806 Юрий БирюковВАЖНО! Все карты 4149* годятся только для пополнения через Приват24, через терминалы Приватбанка и кассы отделения Приватбанка! Если Вы хотите перевести через банк-клиент другого банка, через банкомат другого банка, то используйте ТОЛЬКО:5168 7423 3052 6868 Юрий Бирюков———————————————Благотворительный фонд Крылья Феникса:———————————————ЄДРПОУ: 39532919ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Києва.МФО: 300711р/р ГРН: 2600 6052 7474 95Ознака неприбуткової організації - 0005.Реквизиты для перевода через SWIFT (доллары)BENEFICIARY: BIRIUKOV IURIIACCOUNT: 5167987204531228BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANKSWIFT CODE: PBANUA2XINTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANKSWIFT CODE: CHASUS33 CORRESPONDENT ACCOUNT: 0011000080Реквизиты для перевода через SWIFT (евро)BENEFICIARY: BIRIUKOV IURII ACCOUNT: 5168757262225826BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK SWIFT CODE: PBANUA2XINTERMEDIARY BANK: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany SWIFT CODE: COBADEFF CORRESPONDENT ACCOUNT: 400 8867004 01IBAN: UA823052990005168757262225826———————————————ВСЕ РЕКВИЗИТЫ : http://wings-phoenix.org.ua/vse-rekvizity———————————————Отчеты о проделанной работе: http://wings-phoenix.org.ua/———————————————Сводный фотоотчет: https://www.facebook.com/wings.phoenix.foundationАнглоязычная страница: https://www.facebook.com/phoenix.wings.foundation——————————————Чем еще помочь?——————————————Очень помогут репосты, приглашение друзей подписаться на страницы, перепечатывание в другие социальные сети и онлайн ресурсы.Феникс