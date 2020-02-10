Прокуратура открыла дело из-за "паспортизации" украинцев на оккупированной Луганщине

Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Прокуратура возбудила уголовное производство по факту принудительной «паспортизации» граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управления надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области начало уголовное производство относительно совершения представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной «паспортизации» граждан Украины», - говорится в сообщении.

Прокуратура квалифицировала указанные действия как нарушение законов и обычаев войны. Отмечается, что, согласно материалам Службы безопасности Украины, первые лица администрации «ЛНР», которая контролируется Российской Федерацией, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина «ЛНР».

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«Указанные действия носят именно принудительный характер и, вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. 75 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол І), ведущие к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области», - отмечается в ведомстве.

По предварительным данным Офиса генпрокурора, паспорта «ЛНР», вероятно, получили более 200 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центр штаба операции Объединенных сил, за отказ получать «паспорта» так называемых «ДНР» и «ЛНР» людям на оккупированных территориях снижают или не выплачивают заработную плату.

Сегодня в Главном управлении разведки Минобороны сообщили об активизации российско-оккупационным командованием мер по принудительной паспортизации личного состава первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов.