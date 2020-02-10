Принуждение к гражданству: оккупанты заставляют наемников на Донбассе оформлять паспорта РФ
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об активизации российско-оккупационным командованием мер по принудительной паспортизации личного состава первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов.
Об этом заявил представитель Министерства обороны полковник Максим Праута на брифинге.
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«Принуждая к получению российских паспортов, командиры частей и подразделений российско-оккупационных войск угрожают подчиненным увольнением и невыплатой денежного обеспечения», - отметил он.
При этом, по его словам, для предотвращения случаев дезертирства и самовольного оставления мест службы российские паспорта у наемников изымаются сразу после их получения.
Вместе с тем, добавил спикер МО, меры принуждения и пренебрежительное отношение российских офицеров, которые находятся на командных должностях в 1 и 2 АК, приводят к росту количества конфликтов в подразделениях с применением физической силы и, как следствие, случаев дезертирства.
Как сообщал УНИАН, за отказ получать "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР" людям на оккупированных территориях снижают или не выплачивают заработную плату.